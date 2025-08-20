Co nabídne atletické mistrovství republiky? Sledujte tiskovou konferenci

Podívejte se i na naše další živé přenosySledovat na iDNES.tv
Mistrovství republiky se v Jablonci koná už popáté, ale poprvé od roku 2001. Pravidelně se zde utkávají mladší kategorie, naposledy areál hostil šampionát do třiadvaceti let. A teď se už se opět chystá na elitu.
„Jsme hrdí, že můžeme tuto prestižní akci přivést zpět do Jablonce,“ říkal už dřív Libor Varhaník, předseda Českého atletického svazu. „Fanoušci uvidí nejlepší české atlety v akci a budou svědky vrcholových výkonů, které mohou rozhodnout cestě na světový šampionát.“
Tváří akce je dvojnásobná olympijská vítězka v hodu oštěpem Barbora Špotáková.
Mistrovství začne v pátek odpoledne soutěží kladivářů, v sobotu a v neděli jsou na programu zbylé disciplíny.
Co dalšího šampionát nabídne?