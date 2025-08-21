Další závody? Špotákovou by lákal světový rekord nad 45 let. Jablonec si chce ale užít

  17:39
Minulý víkend se na mistrovství republiky družstev v Ostravě představila jako závodnice. Zase si připomněla ty známé pocity. Předstartovní nervozita, očekávání. A pak i euforie, vždyť oštěpařka Barbora Špotáková výkonem 54,57 metru porazila i Petru Sičakovou, vicemistryni Evropy do 23 let a její možnou nástupkyni.
Barbora Špotáková během mistrovství ČR družstev v Hodoníně

Barbora Špotáková během mistrovství ČR družstev v Hodoníně | foto: Radim Strachoň, MAFRA

Ondřej Synek učí veslovat Barboru Špotákovou po tiskové konferenci k...
Ondřej Synek, Barbora Špotáková, hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller,...
Barbora Špotáková během mistrovství ČR družstev v Hodoníně
Oštěpařky Barbora Špotáková (vlevo) a Haruka Kitagučiová během mistrovství ČR...
14 fotografií

Posléze ale náčiní zase odložila. Dvojnásobná olympijská vítězka a světová rekordmanka totiž bude od pátku ambasadorkou domácího šampionátu v Jablonci nad Nisou.

„Malinkou chvilku jsem zvažovala, že bych třeba taky startovala. Ale fakt jen malinkou,“ usmála se. „Raději si mistrovství užiju s lidmi, hodně z nich mě oslovuje, chce se vyfotit, pak chci taky na nějaký večírek s kamarády. Už si nic nechci odpírat.“

Budou tomu tři roky, co oznámila konec veleúspěšné kariéry. Dnes je Špotákové čtyřiačtyřicet let, její syn Janek je už náctiletý a Darek je ve školním věku.

Nejvíce času jí zabírá trenéřina mladých talentů.

Taky hraje za Amforu fotbal. V útoku, ale dodává, že se musí i vracet. „Já stejně spíš jen běhám, chybí mi fotbalovost. Nicméně už i góly jsem dala. Ze hry dva, ty z penalt nepočítám.“

Souboj o tituly i letenky do Tokia. Blíží se atletické mistrovství republiky

Od loňského dubna je i místopředsedkyní atletického svazu. Pochvaluje si, že zas tolik času v kanceláři nestráví, ale spíš objíždí schůzky s představiteli měst a krajů a snaží se pozvednout infrastrukturu stadionů, aby se třeba domácí šampionáty mohly konat i v jiných destinacích. Tak jako nyní v Jablonci, kam se tato akce vrací po 24 letech.

A příležitostně si Špotáková ještě zahází. Samozřejmě na tréninku, když nadějím ukazuje, jak se to má dělat. Ale i v ostrých závodech jako při družstvech v Ostravě.

Bolavé stehno, nervy, vítězství

„Ten nápad vznikl někdy v březnu, kdy jsem šéfovi družstva řekla, že něco na body hodím. Taky mě to zajímalo z trenérského hlediska a samozřejmě jsem chtěla vědět, kam až mi to může letět,“ vysvětluje.

Výškaři Michaela Hrubá a Jan Štefela s Barborou Špotákovou na tiskové konferenci Českého atletického svazu k mistrovství ČR v Jablonci nad Nisou.

Týden před startem si zkusmo hodila a když oštěp dopadl na hranici 52 metrů, řekla si: Dobře půjdu do toho!

Jenže její příprava na klání pak nebyla vůbec ideální. „Píchlo mě totiž ve stehně. A já z toho byla mega nervózní,“ povídá Špotáková.

Vítězné odskočení z atletického důchodu. Špotáková triumfovala na MČR družstev

Před závody byla na vodě, hrála za Amforu, v Ostravě pak celý den se starším synem chodili po keškách a ještě byli za příbuznými. „Takže jsem nohy měla jako konve,“ usměje se.

Její výkon ji tak překvapil. Že vrhne skoro 55 metrů? Že o 79 centimetrů předčí i Sičakovou?

„Zvláštní pocity. Výkon mě dost potěšil. A vítězství bylo třešnička na dortu. Až mě překvapilo, jakou vlnu zájmu vyvolalo,“ povídá. „Myslím, že soupeřky byly trochu šokované, Petru to možná zmrazilo a nechala se vystresovat. Jinak věřím, že na to má. Už je schopná hodit přes 60 metrů.“

Pokud zdraví dovolí, další závody na kontě Špotákové přibudou. Přemítala, že by se někde ještě představila letos, start příští rok ji vyloženě láká.

„Bude mi pětačtyřicet. V atletice se počítají světové rekordy vždy po pěti letech. Čtyřicetiletých, pětačtyřicetiletých… Takže určitě nějaký motiv příští rok je,“ vyhlíží.

Jablonec je její dětství

V Jablonci bude nicméně v roli pozorovatelky, ambasadorky a měla by mít i autogramiádu.

Jakožto rodačku z tohoto města je pro ni šampionát speciální. Navíc v Srnčím dole, kde už v pátek vypukne soutěž v kladivu, objevila lásku k atletice.

Ondřej Synek, Barbora Špotáková, hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller, primátor Mostu Marek Hrvol, místopředseda ČOV Libor Varhaník a moderátor Petr Vichnar na tiskové konferenci k Olympijského festivalu u jezera Most. (14. června 2024)

„Když se řekne Srnčí důl, tak zjihnu. Je moje dětství. Bydlela jsem přímo nad ním. Mamka tam chodila házet disk, byla tam parta vrhačů. Jen jsem seběhla z kopce a koukala, jak trénují. Právě tam jsem našla vztah k vrhačským disciplínám a taky vztah k přírodě a lesu,“ rozplývá se.

Na domácí šampionát na tomto místě v roce 2001, na kterém se už představila jako vycházející naděje, však tak radostně nevzpomíná.

„Hořkosladké. Ten den mi bylo snad přesně dvacet,“ vybavuje si. „Snažila jsem se o limit na mistrovství Evropy do 23 let, jenže jsem ho o kousek nedala. Byl to pro mě konec světa a v té době si řekla: Dobře, jedu studovat do Ameriky.“

I na tohle bude moci při nadcházejícím domácím vrcholu zavzpomínat.

