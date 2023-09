Hodonín hostí šampionát atletických družstev, tituly obhajují Dukla a USK

Atleti z armádního sportovního klubu získali loni už svůj 61. mistrovský titul a jsou tak suverénně nejúspěšnějším družstvem tohoto klání. Hlavními favority budou i letos, jelikož mají nabitou soupisku napříč většinou vypsaných disciplín. V jejím čele stojí semifinalista nedávného mistrovství světa na dvoustovce a český rekordman na této trati Ondřej Macík.

Spolu s ním bude již tradičně hájit barvy Dukly další držitel českého historického maxima, a to na stovce, Jan Veleba. V bězích bude klub z Julisky spoléhat na čtvrtého muže ze stýplu na letošní univerziádě Damiána Vícha. Když k tomu pak přičteme například tyčkaře Dana Bártu, vícebojaře Ondřeje Kopeckého nebo kladiváře Volodymyra Myslyvčuka, musí mít Dukla i letos jen ty nejvyšší ambice.

Barvy pražského Olympu bude hájit sedmý dálkař z MS v Budapešti a čtvrtý ze včerejšího mítinku Diamantové ligy v Curychu Radek Juška, jenž půjde kromě dálky také trojskok. Z účastníků nedávného světového šampionátu se pak můžeme těšit i na koulaře Tomáše Staňka. Stříbrný medailista z letošního HME v Istanbulu bude reprezentoval A. C. TEPO Kladno, tedy tým, který loni vybojoval v rámci MČR družstev bronzové medaile.

Radek Juška z Olympu.

Stříbro obhajují borci z VSK Univerzita Brno, což je tým, který po dlouhých letech narušil v sezoně 2020 dominanci Dukly a dokázal zvítězit v tehdejším ostravském mistrovském klání družstev. Univerzita spoléhá zejména na široký a vyrovnaný kádr, jehož tradičními oporami jsou například vítěz letošní univerziády v desetiboji Vilém Stráský nebo běžec Daniel Kotyza. Univerzita Brno je také vítězem letošní extraligy.

Těšit se můžeme ovšem i na řadu dalších úspěšných reprezentantů v barvách dalších oddílů. Za Hvězdu Pardubice poběží juniorský mistr Evropy Jakub Dudycha, jemuž se v dresu TJ Sokol Hradec Králové postaví stříbrný medailista z Evropských her Filip Šnejdr. AK Škoda Plzeň pak bude spoléhat na výškařské duo Jan Štefela a Josef Adámek či na běžce Jakuba Davidíka.

Podobnou pozicí, jako mají závodníci Dukly v kategorii mužů, se mohou pyšnit ženy z USK Praha. Také ony už mnoho let dominují MČR družstev, když si loni v Chebu dokráčely pro 32. titul. Letos v jejich kádru pro hodonínské měření sil figurují hned čtyři závodnice, které nás reprezentovaly na mistrovství světa v Budapešti, a to chodkyně Eliška Martínková s Terezou Ďurdiakovou, tyčkařka Amálie Švábíková a Michaela Hrubá, kterou ve výškařském sektoru doplní ještě čtvrtá žena mistrovství Evropy do 23 let Denisa Pešová. Velké bodové zisky bere univerzitní sportovní klub také ve sprintech. O to by se měly postarat Natálie Kožuškaničová, Helena Jiranová nebo Marcela Pírková.

Barbora Špotáková

Velkým lákadlem pro fanouška atletiky bude soutěž oštěpařek, ke se utkají světová rekordmanka Barbora Špotáková v barvách Dukly Praha s čerstvou mistryní světa Harukou Kitagučiová, která oblékne kladenský dres. Tato disciplína by tak měla být velkým tahákem celého programu. Chybět nebude ani mistryně České republiky Petra Sičaková z Plzně. Barbora Špotáková je pak přihlášena i na kouli.

Přesto, že je USK Praha velkým favoritem, jejich dominanci se v posledních letech pokouší narušit vždy ambiciózní AK Škoda Plzeň, vítězky posledních dvou ročníků extraligy skončily v sezonách 2021 i 2022 vždy na stříbrné pozici v rámci MČR družstev.

Kromě již zmiňované oštěpařky Petry Sičakové spoléhají také na skokanku Lindu Suchou, běžkyni Terezu Hrochovou, zkušenou vrhačku Lenku Valešovou nebo slovenské akvizice v podobě Viktórie Forster a Daniely Ledecké.

Bronz z loňského roku obhajuje vždy silný AK Olymp Brno. Jeho atletky to však nebudou mít vůbec jednoduché. Nebezpečná bude také Dukla Praha, v jejíž sestavě figurují kromě Barbory Špotákové například běžkyně Kimberley Ficenec nebo překážkářky Tereza Elena Šínová s Terezou Vokálovou a další.

Počet účastníků letošního mistrovství České republiky družstev se oproti minulým letům zvýšil. Extraligové týmy totiž doplní v boji o týmové tituly ještě vítězové třech skupin 1. národní ligy.

Mezi muži se tak utká jedenáct družstev, a to Dukla Praha, VSK Univerzita Brno, A. C. TEPO Kladno, AK Škoda Plzeň, TJ Sokol Hradec Králové, Hvězda Pardubice, SSK Vítkovice, PSK Olymp Praha, Spartak Praha 4, TJ Sokol Kolín a AK Olomouc.

Soutěž žen čítá deset týmů. O medaile si to rozdají USK Praha, AK Škoda Plzeň, AK Olymp Brno, A. C. TEPO Kladno, Dukla Praha, PSK Olymp Praha, SSK Vítkovice, ASK Slavia Praha, TJ Sokol Kolín a AK Olomouc.

Celý program odstartuje už v sobotu 2. září od 14:30 kladivářským a chodeckým prologem a vyvrcholí pak v neděli 3. září od 10:00 všemi zbývajícími disciplínami. Nové šampiony budeme znát po osmnácté hodině.