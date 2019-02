Čtvrtkař Maslák bude na domácím šampionátu testovat rychlost

Juška má poslední šanci splnit limit na Evropu Pětkrát přešlápl a jediný platný pokus si nenechal změřit. Dálkař Radek Juška na úterním mítinku Czech Indoor Gala vOstravě neuspěl. Přitom do závodu šel s jasným cílem - konečně splnit limit na březnové halové mistrovství Evropy v Glasgow. „Mělo by mi stačit potvrdit B limit, tuším sedm set sedmdesát sedm centimetrů,“ říkal. Před sebou má už jen jeden pokus. A bude to opět v Ostravě v neděli na mistrovství republiky. Budou to nervy? „Nevím, i když budu mít poslední pokus... Uvidíme. Je to ve hvězdách.“ Dodal, že dosud se mu nikdy nestalo, aby plnil limit na poslední chvíli. „Vždy se mi to podařilo hned na prvním závodě, popřípadě druhém nebo třetím.“ Přiznal, že tak nevydařený závod jako v úterý nezažil. Přitom ostravskou halu si pochvaluje, už v ní skočil i přes osm metrů.