Na Jablonec mám spoustu vzpomínek. Špotáková zve na mistrovství republiky

Ondřej Synek, Barbora Špotáková, hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller, primátor Mostu Marek Hrvol, místopředseda ČOV Libor Varhaník a moderátor Petr Vichnar na tiskové konferenci k Olympijského festivalu u jezera Most. (14. června 2024) | foto: Petr Topič , MAFRA

První mistrovství republiky v dospělé kategorii se v Jablonci konalo v roce 1991, poslední o deset let později. Od té doby se zde pravidelně utkávají mladší kategorie, naposledy areál hostil šampionát do třiadvaceti let.

„Jsme hrdí, že můžeme tuto prestižní akci přivést zpět do Jablonce,“ říká Libor Varhaník, předseda Českého atletického svazu. „Fanoušci uvidí nejlepší české atlety v akci a budou svědky vrcholových výkonů, které mohou rozhodnout cestě na světový šampionát.“

Na startu by neměla chybět česká špička včetně tyčkařky Amálie Švábíkové, výškaře Jana Štefela, koulaře Tomáše Staňka a dalších.

Pro atlety nejsou lákadlem jen domácí tituly, ale i poslední šance zajistit si letenky na zářijové mistrovství světa v Tokiu.

Tváří akce je i dvojnásobná olympijská vítězka v hodu oštěpem Barbora Špotáková.

Česká oštěpařka Barbora Špotáková se raduje ze zisku bronzové medaile na mistrovství Evropy v Mnichově.

„Na tento stadion se vždycky ráda vracím. Má pro mě zvláštní atmosféru. Právě tady jsem zažila spoustu skvělých závodů i emocí,“ říká.

Mistrovství začne v pátek odpoledne soutěží kladivářů, po které bude následovat večerní koncert jablonecké kapely Žízeň. V sobotu a v neděli jsou na programu zbylé disciplíny.

Pro nejmenší návštěvníky bude připraven doprovodný program Atletika pro děti, během něhož si mohou vyzkoušet různé disciplíny. Vstupenky jsou v prodeji v síti Ticketportal.