Evropská atletika se vrátí k vlastnímu šampionátu. Spolupráce jí neprospěla

Bude v Birminghamu, nebo v Budapešti, oznámila Evropská atletika v tiskové zprávě. Kontinentální federace zároveň zveřejnila, že se k samostatným ME hodlá vrátit natrvalo.

To zaskočilo organizaci ECM, která pořádá společné evropské šampionáty. „Respektujeme rozhodnutí Evropské atletiky, ale jsme překvapeni komunikací tohoto strategického rozhodnutí jen necelé dva měsíce před tím, co by mohlo být neuvěřitelným druhým ročníkem multisportovního mistrovství Evropy v Mnichově,“ uvedla ve vyjádření pro server insidethegames.

Atletika byla součástí multisportovního šampionátu už v roce 2018, ale tehdy se soutěže v královně sportu konaly v Berlíně, zatímco zbytek akce měl centrum v Glasgow. Tentokrát bude v Mnichově v hlavním programu. V době atletických soutěží se bude bojovat o evropské medaile například v plážovém volejbale, kanoistice, cyklistice, gymnastice nebo sportovním lezení.

Od osamostatnění si Evropská atletika slibuje více pozornosti pro svou vrcholnou akci. „Letos v Mnichově budou všechny sporty na jednom místě a to způsobuje problémy. Prospívá to jiným sportům, ale ne nám. Máme z toho víc omezení než výhod,“ vysvětloval viceprezident Evropské atletiky Jean Gracia.

Pořadatele mistrovství Evropy v roce 2026 vybere federace v listopadu. Oba kandidáti mají a budou mít zkušenosti s pořádáním vrcholných akcí. „V Birminghamu budou letos Hry Commonwealthu a Budapešť bude hostit atletické mistrovství světa v roce 2023,“ připomněl šéf Evropské atletiky Dobromir Karamarinov.