Tři muži a Hrochová. Na premiérové ME na silnici nejede rekordmanka Stewartová

Historickou premiéru kontinentálního šampionátu v silničních bězích bude hostit Brusel a nedaleké univerzitní město Lovaň. V sobotu se v Lovani uskuteční oba půlmaratony, v neděli muže i ženy čeká závod na 10 kilometrů a maraton, jehož start je v Bruselu.

Dvojnásobné zastoupení bude mít Česko na desítce. Jedničkou je novopečený český rekordman Vích, který v lednu ve Valencii časem 28:21 minuty překonal 30 let staré národní maximum Michala Kučery. Do závodu na 10 kilometrů se rovněž z Valencie nominoval přední český mílař Friš, jenž si ve stejném závodě jako Vích vylepšil osobní rekord na 28:48. Na dráze na to pak v hale navázal novým národním rekordem na jednu míli.

Půlmaraton poběží Zajíc, jenž se v říjnu rovněž ve Valencii zařadil časem 1:02:31 na třetí místo českých historických tabulek. Před necelými dvěma týdny si ve francouzském Lille zlepšil osobní rekord na 10 kilometrů na 29:05 minuty.

Na start maratonu se postaví Hrochová, která loni obsadila 26. místo na olympijských hrách v Paříži. Letos v únoru v německém Bad Füssingu zlepšila český rekord na silniční desítce na 32:06 minuty.