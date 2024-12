Ingebrigtsenův vítězný návrat. Norský běžec ovládl mistrovství Evropy v krosu

Mistrovství Evropy v krosu v Antalyi (Turecko) Muži (7 832 m): 1. J. Ingebrigtsen (Nor.) 22:16, 2. Crippa (It.) -8, 3. Ndikumwenayo (Šp.) -15, ...69. Kovář (ČR) -2:07. Do 23 let (6 322 m): 1. Barnicoat (Brit.) 18:27. Junioři (4 812 m): 1. Laros (Niz.) 14:07, ...56. Marák -0:49, 77. Toul -1:19, 78. Špiroch (všichni ČR) -1:21. Ženy (7 832 m): 1. Battoclettiová (It.) 25:43, 2. Klosterhalfenová (Něm.) -11, 3. Canová (Tur.) -18, ...70. Málková (ČR) -2:49. Do 23 let (6 322 m): 1. Andersonová (Brit.) 21:16. Juniorky (4 812 m): 1. Fitzgeraldová (Brit.) 15:47, ...50. Kramosilová -1:43, 62. Šoukalová -2:00, 68. Berková (všechny ČR) -2:09. Smíšená štafeta (4 x 1 580 m): 1. Itálie (Parolini, Zenoniová, Vissaová, Areseová), 2. Francie, 3. Británie všichni 18:02.