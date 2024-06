Ségra má u mě vroubek. Švábíková prolomila smůlu a těší se na finálovou podporu

„Dneska tu nebyl, dorazí až na finále,“ líčila Švábíková, že partner desetibojař o jejím postupu mezi dvanáct nejlepších tyčkařek nepochyboval.

V kvalifikaci vás z tribuny podporoval kdo?

Spoustu lidí. Mamka, taťka, brácha, nevlastní ségra, kamarádi. A v pondělí budu mít ještě větší podporu, takže doufám, že to dobře dopadne a užijeme si to.

Na jaké umístění pomýšlíte?

Chci hlavně zabojovat o co nejlepší výšku, konkrétně kolem 470.

Jste spokojená s kvalifikačními pokusy?

Nebyly úplně optimální. Práce na tyči nebyla dobrá, to budu muset zlepšit a myslet na to. Ale cítila jsem se dobře v rozběhu, což hodnotím pozitivně.

Nakonec jste ani nemusela skákat postupovou výšku 455 centimetrů.

Byla jsem ráda, na začátku jsme s tím trochu počítala, ale soutěž se vyvíjela dobře. Holky skákaly první pokusy, tak jsem myslela, že bude potřeba těch 455 skočit. Ale nakonec ne.

Myslela jste na předchozí závody, kdy jste musela základní výšku zdolávat na víc pokusů?

Měla jsem je v hlavě, ale říkala jsem si: „Udělej všechno dobře, skoč to na první pokus.“ A naštěstí se to povedlo. Oddychla jsem si, že jsem soutěží prošla takhle hladce a neopakovala jsem předchozí závody, kdy jsem třeba zakládala na třetí pokus.

Změnila jste něco?

Už od začátku soutěže jsem vzala tvrdou tyč a snažila jsem se co nejvíc myslet na techniku. Potřebovala jsem šetřit síly, protože v sektoru bylo velké teplo. Takže jsem ráda, že se mi vše povedlo na první pokus.

Měly jste možnost se před sluníčkem schovat?

Moc místa nebylo, naštěstí tam byly lednice s vodou a pytlíky s ledem, které jsem si brala a snažila jsem se chladit. Stínu bylo málo, ale zvládly jsme to. Naštěstí, jak je to teplo, tak se člověk nemusí tolik udržovat, protože má pořád zahřáté svaly, ale bylo to náročné.

Jak se vám líbí olympijský stadion?

Jsem v Římě úplně poprvé. Stadion je nádherný, přála bych to každému zažít. I rozcvičovací stadion se sochami je krásný. Je to tu rozsáhlé, cítím se tady dobře.

Vaše sestra si vyskočila účast na juniorském mistrovství světa, povzbudí to i vás?

Moc. Skočila ho teda, když jsem tam zrovna nebyla, za což má u mě trošičku vroubek, protože to ráda prožívám s ní. Ne, jsem samozřejmě hrozně ráda, že to skočila, je to motivace i pro mě.