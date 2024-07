Moderní pětibojaři skončili na ME ve štafetách těsně za stupni vítězů

Pro Grycze a Novotnou, kteří budou za měsíc startovat na olympijských hrách v Paříži, a Kufa byl dnešní start jediným představením v Budapešti. Křenková se s další budoucí olympioničkou Lucií Hlaváčkovou zúčastní i individuálního závodu. Čtvrtý český pětibojař pro Paříž Martin Vlach šampionát vynechává.

„Moc jsem se těšil, protože jsem věděl, že to pro mě bude poslední závod s jízdou na koni v životě. Navíc s Márou jsme spolu ještě nezávodili. Začali jsme hezky na plavání, pak se to trochu zadrhlo na šermu, ale bojovali jsme až do konce. Pro mě docela fajn závod, pro Máru hezký trénink,“ uvedl v tiskové zprávě třiatřicetiletý Kuf, jemuž unikl postup na třetí olympijské hry. „Taky jsem rád, že jsem si s Honzíkem na závěr jeho kariéry ještě stihl zazávodit,“ dodal Grycz.

Mistrovství Evropy je předposlední velkou akcí s parkurem, který po olympijských hrách v programu pětiboje nahradí překážková disciplína.