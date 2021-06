Čeští atleti pojedou na ME družstev bojovat o postup v silné sestavě

„Naše ambice je bojovat o postup, reálně však víme, že o dvě místa bude ve hře dalších pět, možná šest týmů. Oslabeními jsou absence Zuzany Hejnové a Marka Bárty. Jinak bychom ale měli odcestovat v nejsilnější možné sestavě,“ uvedl vedoucí sportovního oddělení Pavel Sluka, který po květnovém odchodu Jana Netschera plní roli reprezentačního šéftrenéra.



Dvojnásobná mistryně světa na 400 metrů překážek Hejnová doléčuje zraněná záda, kvůli nimž ještě nezahájila olympijskou sezonu. V týmu není ani nejlepší český oštěpař Jakub Vadlejch, který nezávodí od Zlaté tretry, kde potvrdil svou olympijskou účast. V oštěpu bude v Rumunsku hájit české barvy mistr světa z roku 2013 Vítězslav Veselý.

Teprve čtvrtou účast na ME družstev nebo dřívějším evropském poháru bude mít šestatřicetiletý Svoboda. Ten na pondělní třetí místo na Odložilově memoriálu navázal ve středu druhou příčkou a časem 13,58 v Marseille. Na týmové reprezentační akci může udělat další krok k Tokiu. „Je to pro mě ohromně důležitý závod směrem k olympiádě. Moje pozice se už díky tomuto týdnu zlepšuje. Chtěl bych běžet rychlý čas a samozřejmě také zabojovat o co nejlepší umístění a body pro tým,“ uvedl v tiskové zprávě svazu.

Radek Juška

V týmu jsou i další medailisté z vrcholných akcí jako čtvrtkař Pavel Maslák, mílař Jakub Holuša nebo tyčkař Jan Kudlička. Patnáctistovku po mateřské pauze poběží Kristiina Mäki.



Hlavními soupeři českých atletů by měly být Švýcarsko, Nizozemsko, Bělorusko, Švédsko a Finsko. Dvanáctku prvoligových účastníků doplňují Belgie, Norsko, Řecko, Turecko, Estonsko a domácí Rumunsko. Původně mělo startovat třináct družstev, protože do první ligy bylo po odebrání pořadatelství superligy přeřazeno Bělorusko, ale v Kluži nebude Irsko. Jeho atleti by totiž po návratu domů museli kvůli koronavirovým opatřením na pět dní do karantény.

Nižší soutěže ME družstev včetně první ligy se uskuteční 19. a 20. června. Poprvé budou jindy než superliga, kterou na konci května vyhráli Poláci.