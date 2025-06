Zázrak na MS klubů. Amatéři vydřeli bod s favoritem, učitel tělocviku vystřelil miliony

Můžete správně namítnout, že favoritovi už o nic nešlo. Můžete říct, že měli jen štěstí. Můžete se přít, jestli by to za jiných okolností nedopadlo úplně jinak. Ale to je tak všechno, co s tím můžete...