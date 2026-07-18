Záhořová ovládla už páteční kvalifikaci a pozici tabulkové jedničky s dosavadním osobním rekordem 639 cm potvrdila i ve finále. Nové maximum si sedmnáctiletá plzeňská skokanka vytvořila v páté sérii, kdy si už jen upevnila vedení v soutěži.
České dorostenecké maximum vylepšila svěřenkyně Adriany Ujkanovičové o sedm centimetrů, rekord šampionátu o osm. Stříbro získala výkonem 624 cm Emilija Braunová z Lotyšska.
Šestnáctiletá Jílková také předvedla životní výkon (6:37,60) a bronz získala po dramatickém finiši, ve kterém po vyhodnocení záběrů cílové kamery porazila domácí Yasmine Lazouziovou o pouhé dvě tisíciny sekundy. Vítězná Franziska Gräterová z Německa byla o 1,57 sekundy rychlejší, běžkyni z Vysokého Mýta, kde ji připravuje Lukáš Dejdar, porazila ještě Irka Lucie Cawleyová.
Pazdera páteční finále kladivářů ovládl v osobním rekordu 79,07 metru a nejbližšího konkurenta za sebou nechal téměř o čtyři metry. Vítězný výkon znamená český dorostenecký rekord, kterým překonal 29 let starý výkon Lukáše Melicha (77,10) a ujal se také vedení v letošních světových dorosteneckých tabulkách.
Pazdera přijel do Itálie s osobním rekordem 75,86 metru a tento výkon ve finále čtyřikrát překonal. Od druhé série byl sedmnáctiletý kolínský vrhač ve vedení a v páté předvedl svěřenec Tomáše Prajsnera nejdelší hod. Druhý skončil Řek Petros Kassavitas výkonem 75,24, český šampion v soutěži jen při prvním pokusu nehodil dál.