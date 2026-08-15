Všechno nejlepší, Camillo! Tamberi opět září. Narozeniny dcery oslavil zlatem

Už potřetí za sebou a počtvrté celkově si přivlastňuje kontinentální atletický šampionát pro sebe. Obhajuje zlato z Říma 2024, ukazuje, že i ve 34 letech se stále dokáže vybičovat ke skvělým výkonům. A hlavně konečně může zapomenout na trápení posledních měsíců.
Laťku ve výšce 232 centimetrů zdolal v pátek večer Tamberi napodruhé, jeho zbývajícímu soupeři Olehu Doroščukovi ani jeden pokus nevyšel.
Král Evropy je tak opět z Itálie.
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„Využil jsem svou mysl a sílu a snažil se podat co nejlepší výkon ve chvíli, kdy na tom opravdu záleželo,“ líčil bezprostředně po finálovém závodě. „Potřeboval jsem podporu všech. Musím říct, že nebylo snadné nastoupit a bojovat, když člověk není na boj připravený.“
Sympaťák s napůl oholenou tváří umí z výškařského sektoru udělat pořádnou show. Však také jako malý obdivoval zámořskou basketbalovou NBA a řekl si: „Budu stejný!“
Nebo spíš ještě bláznivější.
Basketbal sám rád hrál, chtěl se mu věnovat naplno. Ačkoliv nakonec převážila atletika, výskoky, kterými soupeře trápil pod košem, ve své disciplíně pořád využívá.
„Věděl jsem, že Tamberi je silný. Je to skvělý výškař a závodit s ním je opravdu radost,“ komentoval v pátek v Birminghamu stříbrný Doroščuk. „Před sedmi lety jsem ho sledoval na Diamantové lize v televizi a teď s ním závodím po celém světě. Je skvělé, že ještě nekončí.“
Tento postoj jistě sdílí i mnozí fanoušci. Sledovat ryzí emoce výškaře, který má ve sbírce úplně všechny tituly z velkých akcí – vyhrál olympijské hry, mistrovství Evropy a světa venku i v hale a také Diamantovou ligu –, všechny baví.
I po sobotním finále lítal po stadionu zabalený do italské vlajky, vecpal se na tribunu mezi fanoušky, poskakoval hlasitě se svými krajany, mával fanouškům, dělal salta, lehl si na zem a slavil.
Datum 14. srpna pro něj už navždy bude speciální. Nejen, že v tento den získal v Birminghamu své čtvrté evropské zlato, ale především slaví narození své dcery Camilly. V sobotu kvůli jejím prvním narozeninám rozezpíval celý stadion.
„Chtěl bych vás o něco poprosit. Znáte tu písničku ‚Happy birthday to you‘? Pojďme ji prosím všichni zazpívat.“
Tribuny, které pojmou 23 tisíc lidí a v pátek večer se poprvé za šampionát konečně zaplnily, tak spustily oslavnou píseň pro malou Camillu. „Tohle je můj dárek pro ni,“ ukazoval Tamberi na zlatou medaili.
Ale také pro něj. Ještě tři týdny zpátky to totiž nevypadalo, že mistrovství Evropy ovládne právě on. Vždyť na italském šampionátu skočil jen 220 a skončil až šestý. Letos navíc před Birminghamem stihl pouze dva závody.
Loni se účastnil jen pěti akcí, na světovém šampionátu v Tokiu zapsal pouhých 216 centimetrů a nepostoupil do finále. „Minulý rok jsem na tom nebyl fyzicky dobře, ve skocích jsem dělal spoustu chyb. Teď se musím znovu najít. Není to tak snadné, ale přijde to. Nejsem si jistý, jestli to přijde za dva dny, ale přijít to musí,“ vyprávěl v úterý po kvalifikaci.
Teď už ví, že to přišlo. Přesně v ten správný moment.