Útok na osobák i únava. A zranění krajané? Snažím se na to nemyslet, líčil Stráský

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Markéta Plšková
  6:55
Desetibojař Vilém Stráský ve skoku do výšky na mistrovství světa v Birminghamu

Desetibojař Vilém Stráský ve skoku do výšky na mistrovství světa v Birminghamu | foto: Reuters

Desetibojař Vilém Stráský po nepovedeném pokusu ve skoku do výšky na...
Vilém Stráský absolvuje třetí disciplínu desetiboje v Birminghamu.
Desetibojař Vilém Stráský ve skoku do výšky na mistrovství světa v Birminghamu
Vilém Stráský doskakuje do písku na ME v Birminghamu.
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Od naší zpravodajky ve Velké Británii - Dopoledne byli ve startovní listině desetiboje na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu tři Češi, večer už zůstal jediný. Pokračuje pouze Vilém Stráský, který je po pěti disciplínách osmý, ve středu získal 4194 bodů. „Druhý den jsem se podle mě nikdy nedostal přes čtyři tisíce bodů, takže to je můj cíl,“ hlásil v novinářské mixzóně.

Jeho další dva kolegové středeční program nedokončili. Tomas Järvinen odstoupil kvůli zranění zadního stehenního svalu už dopoledne během dálkařské soupeře, Ondřej Kopecký byl po čtyřech disciplínách až na 22. místě a do čtyřstovky nenastoupil kvůli zablokovaným zádům.

Pokračuje už tedy jen Stráský, který je aktuálně na děleném osmém místě. Po závěrečné disciplíně prvního dne, kterou byl běh na 400 metrů, se na trati dlouho vydýchával a organizátoři ho vodili z místa na místo.

Stráský je po polovině desetiboje na děleném osmém místě, Slovensko má zlato

I mezi novináře dorazil viditelně unavený.

„Dal jsem do toho všechno,“ komentoval svůj rozběh čtvrtky, který začínal až ve 21:29 britského času. „Snažil jsem se hodně probrat, hlavně před tím startem, protože takhle večer už mi to neběhá vůbec dobře. Dva týdny zpátky jsem si to zkusil v tréninku a bylo to strašné, tak jsem si to párkrát takhle večer ještě vyzkoušel. Nakonec je to podle mě druhý nejlepší čas v kariéře, takže jsem spokojený.“

Za sezonní maximum 48,45 získal 887 bodů. Nejvíce, celkem 945, jich Stráský během prvního dne vybojoval v dálce, kde si výkonem 754 centimetrů vylepšil osobní rekord.

Vilém Stráský doskakuje do písku na ME v Birminghamu.

„Kdyby nám přál vítr, tak si myslím, že stovku běžím určitě taky na osobák. Možná bych se ještě trochu posunul i v té dálce,“ přemítal. „A koule... Tam stejně není moc bodů, když to člověk neumí fakt dobře. Výška na to, jak to měsíc zpátky vypadalo v Polsku, tak 193 je fajn. A čtvrtka dobrý.“

Výšku začal na čísle 184, následný skok pak vynechal. Na 190 centimetrech ale zažil problémy, musel se zachraňovat až třetím pokusem. Po vyrovnaném osobním maximu na 193 se pokoušel zdolat další tři centimetry navíc, kde už ovšem neuspěl.

„Tato disciplína mě trochu unavila, zachraňovat se na 190 na třetí pokus mě úplně vysálo. Ale tělo drží v pohodě,“ pochvaloval si. Na středu a na čtvrtek byly v Birminghamu hlášeny nejvyšší teploty, druhý den desetibojařských soutěží by mělo být dokonce až 35 stupňů.

Desetibojař Vilém Stráský ve skoku do výšky na mistrovství světa v Birminghamu
Vilém Stráský absolvuje třetí disciplínu desetiboje v Birminghamu.

„Musím říct, že jsem to vedro úplně nevnímal. Už jsem zažil na závodech i větší, takže tohle bylo docela v pohodě,“ líčil Stráský. „Psychicky se teď cítím lépe než fyzicky, ale to tak bývá. Musím si odpočinout a nabrat síly na druhý den.“

Čtvrtý muž sedmiboje z letošního halového mistrovství světa ale příliš nevnímá, že z českého tria zůstal v Birminghamu ve hře sám. „Snažím se to vypouštět a vůbec na to nemyslet. Jedu si svoje disciplíny a svoje body.“

Ty by si ideálně naplánoval tak, aby vylepšil rok starý osobní rekord 8136 bodů. „Rád bych ve čtvrtek pokračoval podobně jako teď. Myslím, že druhý den jsem ještě nikdy nedal přes čtyři tisíce bodů, takže to je hlavní cíl. Pokud by to bylo třeba 4100, tak ještě lepší.“

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