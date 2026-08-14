Čtvrtkařce Manuel je teprve 21 let, mezi absolutní špičku pronikla letos, kdy posbírala čtyři pódiová umístění na Diamantové lize a především titul halové mistryně světa.
Oštěpař Vadlejch zase ve 35 letech platí za jednoho z vůbec nejzkušenějších reprezentantů. V bohaté sbírce má olympijské stříbro, tři medaile z mistrovství světa a dvě z evropského šampionátu. V Birminghamu navíc obhajuje zlato z Říma 2024.
A na rozdíl od mladé kolegyně se prosadil až v pozdějším věku. Na svých prvních pěti vrcholných akcích nepostoupil z kvalifikace, kdežto Manuel běžela finále už na kontinentálním šampionátu před dvěma lety, kdy jí bylo jen 18 let.
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Teď je ovšem spojuje velké očekávání. Český tým zatím v Birminghamu nezáří, jen čtvrtý kladivář Volodymyr Myslyvčuk byl blízko cenného kovu.
Ambiciózní a početná reprezentační výprava sbírá hlavně zklamání, proto už netrpělivě vyhlíží medailový úspěch. A tak se zraky všech upínají právě na Vadlejcha a Manuel.
Česká výprava na ME
po čtyřech dnech soutěží
Nejlepším výsledkem je zatím čtvrté místo kladiváře Myslyvčuka, osmý skončil dálkař Meindlschmid a devátý koulař Staněk. Jinak se do top 10 nikdo neprobojoval.
Ale zároveň je třeba říct, že obě hvězdy čeká tvrdá konkurence.
„Vyhrát chtějí úplně všichni,“ uvědomuje si nadějná čtvrtkařka, která ve čtvrtečním semifinále zaběhla čas 49,81.
Výkon pod padesát sekund předvedla popáté v sezoně, osobní maximum letos stlačila už na 49,37.
„Tlak se snažím nevnímat, soustředím se na sebe. Ani soupeřky moc neřeším. Překvapit může kdokoliv, takže se na nikoho neohlížím,“ zopakovala odpověď na stále častěji pokládanou otázku, zda se cítí být favoritkou.
V Česku momentálně budí největší ohlasy. Čeká se od ní, že bude atakovat medailové příčky.
„Je fantastická,“ všímá si jejího talentu i kolega Vadlejch. „Je skvělá a doufejme, že bude závodit dalších patnáct dvacet let.“
Třeba jako on. I když v posledních dvou letech už si pečlivě vybírá, kde své již opotřebované tělo vypustí do maximální zátěže.
Šampionát v Birminghamu je jeho teprve pátou letošní akcí, nejdál se dostal hned na úvod v Tokiu. Tamní výkon 85,24 by rád zopakoval i zítra, ale velký tlak si, stejně jako Manuel, nepřipouští.
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Takové teplo jsem nečekala, přiznala Manuel. Potvrdí roli medailové naděje?
„Snažím se to nevnímat. Jsem hrozně rád, že tohle bude moje páté evropské finále, mám i pět světových a tři olympijská,“ těší ho.
„Pořád musím opakovat, že to, co dělám, miluju. A chci to dělat ještě minimálně dva roky.“
Tedy do olympijských her v Los Angeles. Nyní se však musí soustředit na kontinentální vrchol, na kterém před dvěma lety vyválčil své premiérové velké zlato. Přidal ho k dalším pěti medailím z vrcholných akcí, je tedy nejkonzistentnějším českým atletem posledních let.
Ve čtvrtek se na obhajobu naladil výkonem 80,92 metru hned v první sérii, poté už s vědomím prakticky jistého postupu nepokračoval.
„Jen bych zbytečně ztrácel síly a třeba bych si mohl přivodit i nějaké zranění,“ zdůvodnil.
Celkově v kvalifikaci obsadil páté místo a pochvaloval si: „Jsem hrozně rád, že na to ještě mám.“
Jeho finále začne v sobotu ve 21:01 českého času, po očku bude moct sledovat krajanku Manuel, jež na modrou dráhu vyběhne jen o devět minut později.
„A nebude to jiné než jindy,“ přemýšlela nad taktikou.
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Když vevnitř vřu, cítím, že žiju. Jsem rád, že na to pořád mám, líčil Vadlejch
Kvůli tomu, že v semifinále měla „až“ čtvrtý nejrychlejší čas, nedostane nejideálnější dráhu. Nicméně díky zkušenostem, kterých má navzdory mladému věku už dostatek, by si s tím měla poradit.
Vadlejch zase na birminghamském Alexander Stadium bude házet z opačné strany, než jakou si vyzkoušel při kvalifikaci – tedy ve směru cílové rovinky.
Sobotní večer může během několika minut zařídit hned dvojí českou euforii. Spojí Manuel a Vadlejcha – jinak rozdílné atletické hvězdy – medaile ze šampionátu v Birminghamu?