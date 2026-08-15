Kukla dvanáctý v Evropě, trenéra má ze Slovenska: Chůze je tam jako u nás hokej

Na okruhu v centru Birminghamu v sobotu ráno probíhaly hned čtyři chodecké závody: půlmaraton i maraton mužů a žen. Obě tyto distance jsou mistrovskými teprve od letošní sezony.
Souběžně se na trati pohybovalo více než sto chodců a chodkyň, takže pro ně nebylo snadné udržet si přehled, na jakém místě se nacházejí.
„Čekal jsem, že budu kolem šestnáctky, takže jsem byl na konci překvapený,“ přiznal i Kukla, jenž finišoval v čase 1:28:01.
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Trať v ulicích druhého největšího britského města mu zprvu tolik nevyhovovala, protože nevedla jen po rovině jako například na kolonádě v Poděbradech, kde se koná tradiční chodecký mítink.
„Rád držím plynulé tempo, což tady bylo trochu těžší, protože jsme šli do kopce a pak z kopce. Ale od nějakého šestého osmého kilometru jsem si na to zvyknul.“
Po první třetině závodu se pohyboval kolem 17. místa, ale na 17. kilometru se dostal na dvanáctou pozici, kterou pak udržel až do cíle. Dorazil do něj vyčerpaný, ale spokojený – dokonce se postaral o jeden z nejlepších českých výsledků na zatím nepříliš úspěšném šampionátu.
Na trati se potkával i se svým trenérem Dominikem Černým, který coby reprezentant Slovenska závodil v maratonu.
„Před startem jsme si stanovili taktiku a potom v závodě jsem na něj vůbec nemluvil, byl jsem rád, že dýchám. Ale on mě povzbuzoval, když jsem šel kolem něj. Je to super spolupráce, jsem moc spokojený,“ líčil Kukla.
Přímo spolu trénují hlavně na soustředěních v zahraničí, ale mladý český talent občas také vyráží za přípravou na Slovensko. A poznává, jak je tam chůze populární.
„Řekl bych, že to je jako u nás hokej. Když tam někdo vidí chodce, tak si řekne: Jo, Matej Tóth, olympijský vítěz.“
Sám se k této disciplíně dostal na pražské Základní škole Jeseniova, kde mu ji poradili trenéři, aby na závodech sbíral hodně bodů.
„Pak jsem se začal dobře umisťovat, tak jsem se rozhodl, že se chůzi budu věnovat dál. A došel jsem až sem, takže jsem spokojený.“
Půlmaraton zatím považuje za ideální distanci, jeho cílem je probojovat se na olympijské hry v Los Angeles 2028.
„Příští rok je ještě mistrovství Evropy do 23 let, kde je ale závod na deset kilometrů, což je trať, která mi sedí méně. Ale taky se na to budu soustředit. A chtěl bych se kvalifikovat na půlmaraton na mistrovství světa v Číně.“
V Birminghamu položil k dalším úspěchům na vrcholných akcích solidní základ.
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Poprvé od olympijských her v Paříži 2024 závodila na vrcholné akci Eliška Martínková. Medailistka z mládežnických šampionátů a sedmá žena z dospělého ME 2022 obsadila v birminghamském půlmaratonu 18. pozici.
„Myslím, že díky tomu, co jsem prožila, jsem možná ještě lepší závodnice,“ líčila 24letá chodkyně, která předloni podstoupila operaci kyčle a loni musela na sál i s kolenem.
Jaký byl pro vás comeback na reprezentační scénu?
Jak náročné bylo vracet se po dvou operacích?
Pro start v Birminghamu jste od atletického svazu obdržela divokou kartu. Je velkým povzbuzením pro vaši psychiku, že jste tady mohla závodit?
Kdy to pro vás v uplynulých dvou letech bylo nejtěžší?
Kam budete směřovat dál?