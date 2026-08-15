Buď jako lvice, říkali pronásledovatelce Kratochvílové. Jak dlouho rekord vydrží?

Už dlouho dopředu bylo jasné, že půjde o jednu z nejsledovanějších disciplín celého šampionátu.
Domácí Keely Hodgkinsonová, olympijská šampionka z Paříže, si na osmistovce dělala zálusk na třetí evropské zlato po sobě. Když v pátek ve tři čtvrtě na deset večer místního času vstoupila na plochu stadionu, přivítal ji ohlušující jásot.
Jenže svůj cíl a přání tisícovek příznivců nesplnila.
„Jsem samozřejmě velmi zklamaná. Ale byl to fantastický závod,“ líčila.
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Na nejvyšší stupínek vylétla Švýcarka Audrey Werrová, kometa letošní sezony. Časem 1:54,81 stanovila nový rekord evropského šampionátu a Hodgkinsonovou předstihla o dvě desetiny.
Přitom málem skončila už v semifinále, v němž kvůli pádu při náběhu do cílové rovinky finišovala beznadějně poslední.
Nakonec ji ale rozhodčí do finále zařadili, protože uspěla s protestem, že ji rozhodil kontakt se soupeřkou. Nicméně mnohým expertům se to nezdálo jako správné posouzení, šlo totiž o velmi lehký střet její boty s rukou jiné závodnice.
Ale například Hodgkinsonová hned po incidentu říkala, že by svou hlavní rivalku ve finále ráda měla, a přála jí, ať s protestem uspěje.
„Určitě to nebyl nejlepší způsob, jak se kvalifikovat,“ uznala teprve 22letá Švýcarka, jejíž matka pochází z Pobřeží slonoviny, už jako evropská šampionka. „Byl to hodně dramatický pád, ale snažila jsem se sama sebe přesvědčit, že mám druhou šanci. A i když to pro mě nebylo mentálně snadné, jsem ráda, že jsem ji využila.“
Průběh závodu po celou dobu kontrolovala a v závěru v pohodě odrazila všechny útoky dotírajících soupeřek. Po proběhnutí cílem mohutně zařvala do kamery a rukama napodobovala zvířecí drápy.
„Když jsem byla dítě, táta mi říkal, ať jsem jako lvice. Že bych se neměla schovávat a nechávat ostatní holky, aby mě předbíhaly,“ vysvětlila svou oslavu.
Někdejší dvojnásobná mistryně Evropy do 20 let a šampionka také v kategorii do 23 let získala první velké seniorské zlato.
Místo jásotu domácího publika se tak tribunami Alexander Stadium neslo burácení švýcarských zvonců a skandování: „Audrey! Audrey!“
Několik desítek fanoušků čekalo na Werrovou ještě dlouho po závodě před velkým stanem, v němž se nachází novinářská mixzóna.
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„Určitě mi dali energii,“ děkovala jim šťastná vítězka. „Zlatá medaile byla mým cílem. Ještě loni by mě nenapadlo, že dokážu běžet takhle rychle, ale tušila jsem, že mohu být mistryní Evropy. Doufám, že příští rok budu ještě rychlejší.“
Což samozřejmě chce také Hodgkinsonová.
„Obě jsme mladé, takže budeme mít skvělou rivalitu,“ predikuje Britka.
Na osmistovce se navíc prohání ještě třetí velká hvězda. Nizozemka Femke Broedersová-Bolová, dosud známá hlavně díky úspěchům ze čtyřstovky s překážkami.
Na novou trať přesedlala teprve letos a v Birminghamu získala bronz, přičemž s oběma hlavními favoritkami dokázala držet krok.
Zdá se tedy, že se dávají dohromady ideální předpoklady, aby padl dosud nejdéle platný atletický světový rekord.
Kratochvílová čas 1:53,28 minuty předvedla 26. července 1983 v Mnichově, tedy téměř přesně před 43 lety.
„Ani ve snu by mě nenapadlo, že může vydržet tak dlouho,“ říkala před měsícem pro iDNES.cz.
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Werrová se k jejímu výkonu v aktuální sezoně přiblížila už na pouhých 52 setin. V Birminghamu zaostala víc, chyběla jí vteřina a 53 setin. Kratochvílová ale ani nečekala, že by se z čela historických tabulek poroučela během mistrovství Evropy, případně jiné vrcholné akce.
„Běhá se tam bez vodičů, jde o medaile, takže tím je to těžší. Ovšem na mítincích, jako je třeba Diamantová liga, by se to podařit mohlo.“
Zdá se, že je pouze otázkou času, než československou legendu někdo pokoří. A mezi jejími pronásledovatelkami má momentálně navrch rodačka ze švýcarského Fribourgu.