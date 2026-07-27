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Otazníky před mistrovstvím Evropy. Stihnou hvězdy vyléčit bolavá těla?

Markéta Plšková
  10:40
Atletka Lurdes Gloria Manuel pózuje před objektivem na Zlaté tretře v Ostravě.

Atletka Lurdes Gloria Manuel pózuje před objektivem na Zlaté tretře v Ostravě. | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Lurdes Gloria Manuel dobíhá jako první v závodě na 400 metrů na Zlaté tretře v...
Radost české atletky Lurdes Glorie Manuel na ostravské Zlaté tretře
Lurdes Gloria Manuel vyhrála na Zlaté tretře v Ostravě závod na 400 metrů.
Lurdes Gloria Manuel na Zlaté tretře 2026.
23 fotografií
Měl to být test, jak na tom před evropským šampionátem v Birminghamu jsou. Ale většina hvězdných českých atletů posledních let se na mistrovství republiky ani nepředstavila. V Plzni chyběli třeba oštěpař Jakub Vadlejch a koulař Tomáš Staněk, čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel se dostavila jen na autogramiádu a dálkař Radek Juška po rozcvičce odstoupil.

Jaký tedy venkovní vrchol sezony bude? Těžko říct.

Dobrou zprávou je, že si v Plzni pocity ze závodění vylepšil výškař Jan Štefela. V letošní sezoně se mu příliš nedařilo, na halovém světovém šampionátu skončil šestý a ani při dalších akcích nepředváděl zrovna povedené výkony.

Ale v sobotu se přehoupl přes laťku ve výšce 230 centimetrů, bral první místo a konečně mohl být se svým výsledkem spokojený.

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„Jsem rád, že tuhle domácí zkoušku jsem zvládl a že teprve teďka se to, věřím, rozjede,“ predikoval po závodě. „Určitě se mi teď na Evropu pojede trošku líp než s tím, co jsem předváděl nedávno.“

Po loňském bronzu na mistrovství světa v Tokiu totiž jistě patří k největším českých nadějím. Stejně jako čtvrtkařka Manuel, která velkou část minulé sezony vynechala kvůli zranění. Letos ovšem na okruhu jen září, v Toruni si doběhla až pro titul halové mistryně světa, pravidelně objíždí zastávky Diamantové ligy, kde se jí daří.

Na domácím šampionátu měla v neděli běžet v rámci přípravy do Birminghamu dvoustovku, o den dříve však na Instagramu oznámila, že se závodu nezúčastní. „Dobrou zprávou je, že nejde o žádné zranění. Moje tělo mi ale dalo jasné varování a s blížícím se mistrovstvím Evropy by bylo hloupé tohle ‚znamení‘ přehlížet,“ napsala.

Na plzeňský stadion přesto dorazila, fanouškům se během nedělního programu podepisovala. Ještě předtím se zastavila u hloučku novinářů, aby své odhlášení vysvětlila.

Jan Štefela na mistrovství republiky v Plzni.
Lurdes Gloria Manuel na Zlaté tretře 2026.

„Při rozcvičení jsem trochu cítila zadní stehno, ale byla jsem u doktorky a naštěstí tam nic neviděla. Bylo to spíš jenom unavené, ale rozhodli jsme se s trenérem, že to nebudeme riskovat a že se připravím na Evropu,“ objasnila své rozhodnutí.

Jelikož právě tento sval ji loni trápil, o to víc nechtěla před letošním vrcholem nic riskovat. „Říkala jsem si, že není prostor teď chybovat, hodně by mě mrzelo, kdybych si opět nechala ujít nějakou velkou akci.“

Do Birminghamu by tedy měla být nachystaná. Stejně jako Karolína Maňasová, která nedávno časem 11,01 vylepšila národní rekord na stovce. „Na mistrovství Evropy se těším, ale nebudu se pouštět do velkých predikcí. Samozřejmě by bylo ideální, kdybych měla tři běhy. Necháme se překvapit.“

Už s jistotou bude ve Velké Británii chybět Amálie Švábíková, která minulý týden oznámila, že čeká miminko. Na šampionát se chystá jen jako fanynka partnera Ondřeje Kopeckého a sestry Apoleny.

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A co bude s třemi muži, kteří v minulých letech také patřili k oporám?

U Staňka s Vadlejchem jsou otázníky asi nejvíc na místě, protože oba měli v Plzni závodit, ale ani jeden nakonec ve startovních listinách nebyl. Důvod je neznámý, oba ovšem v minulosti trápila zranění.

Juška se minulý týden zaskvěl výkonem 818 centimetrů, čímž se přiblížil vlastnímu českému rekordu. Navíc předvedl svůj nejdelší skok za posledních osm let. Na republikovém šampionátu tak mohl skvělou formu ještě vyšperkovat, rozcvička mu však ukázala, že by soutěžit neměl.

„Píchlo mě v zadním stehně. Doufám, že to nebude nic vážného. Snad to bude v pořádku do mistrovství Evropy,“ sdělil.

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