Zenově klidný právník. Němejce zachránila v postupu do finále setina

Němejc však musel na radostnou zprvu přece jen čekat ještě o chvíli déle. „Že postupuju, jsem se dozvěděl až při prvním rozhovoru,“ líčil v neděli večer 24letý sprinter, který si v semifinálovém běhu časem 20,52 vylepšil osobní rekord. Podle výrazu v obličeji však doufal v trochu jiný výsledek.

Postoupil jste do finále, ale vypadáte nespokojeně.

Přál jsem si trochu jiný čas. Moje emoce nejsou kladné, ani záporné, jsem ve finále, takže se nemůžu zlobit. Zítra se asi budu tvářit líp. (smích)

S čím jste nespokojený?

Vůbec se mi nelíbilo, jak jsem běžel, kvůli tomu jsem takhle rozčarovaný. Závodilo se mi mnohem hůř než v rozběhu. Posledních padesát metrů bylo hodně křečovitých a zatažených, což v rozběhu nebylo, tam jsem běžel až do cíle. Snad bych měl mít rezervu do finále. Ale vždycky od sebe chci víc, než mám, jsem věčně nespokojený.

Pomýšlíte na konkrétní výsledek?

Finále se bude odvíjet od nasazení do drah, byl bych moc rád, kdybych nedostal první, ale devátou. To bych z toho mohl vytěžit i nějaký super výkon a umístění, ale to bohužel není v mých rukou.

Byl jste při čekání na konečný výsledek nervózní?

Popravdě jsem si myslel, že nás v tom třetím běhu někdo trhne. I jsme si z toho dělali se Švédem na sedačce legraci. Poslední rozběh byl podle mě asi nejvíc našlapaný. A nakonec to o tu setinku vyšlo.

Kdy jste se zprávu dozvěděl?

Až později. My jsme pořád čekali a nic jsme nevěděli, protože pořadatelé říkali, že to s námi ještě není úplně jisté, že dostaneme zprávu. Až když jsem byl na prvním rozhovoru, jsem se dozvěděl, že jsem postoupil do finále.

Tomáš Němejc po rozběhu dvoustovky.

Věřil jste si na něj před šampionátem?

Popravdě? Brousil jsem si na něj zuby, i jsem si věřil, že na něj mám, protože sezona byla hodně konzistentní. Nechci říkat, že jsem byl stoprocentně přesvědčený, že postoupím. Mrzí mě ale, že jsem nezaběhl čas pod 20,50, pak by to bylo ještě lepší.

Vadil vám při semifinále déšť?

Nám pršelo?

Minimálně před startem ano.

Možná hodně lehounce, ale ani jsem to necítil.

Česká dvoustovka se v poslední době hodně zvedá, společně s vámi závodí i Ondřej Macík a Eduard Kubelík.

Je to tak, s klukama se navzájem motivujeme. Kdybychom závodili jen ve dvou, tak to tak horké není. Takhle to jednou uletí jednomu, ti další ho nadcházející sezonu dohánějí... Točíme se a o to je to zajímavější.

Kde aktuálně trénujete?

Jsem vedený pod Duklou, ale jelikož studuju čtvrtým rokem práva v Plzni, většinu času trénuju tam. Mého trenéra vidím tak jednou za měsíc, nebo třeba na závodech a soustředěních. Jinak se připravuju sám.

To vám vyhovuje?

Už jsem na to za ty roky poměrně zvyklý.

Před závody praktikujete i dýchací techniky.

Přesně tak. Mám vyloženě speciální dýchací techniky před závodem, po něm, na ráno i večer, aby se mi lépe spalo. Přivedl mě k tomu kamarád loni v září, už si bez toho svůj život ani neumím představit. Díky tomu jsem se obrovsky posunul, dřív jsem byl velký stresař. Ale díky cvikům jsem byl při rozběhu zenově klidný. V tom semifinále sice už tolik ne, ale i tak mi to dost pomáhá.