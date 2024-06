Brigáda v Rakousku a dlažební kostky. Hrochová: Start v 9:30? Bláznovství

V italské metropoli tak okusila letní podmínky, které ji nejspíše čekají i na olympijských hrách v Paříži. Ač se v neděli ráno nad Římem shromáždily mraky, které zabránily nepříjemnému slunci, vzduch byl velmi teplý. A půlmaratonkyně navíc startovaly ke svému závodu až v půl desáté.

„Což je bláznovství,“ utrousila Hrochová. „A v Paříži je začátek až v 10:30, navíc o dva měsíce později, takže bude snad ještě větší teplo. Tam se nepoběží rychle, bude rozumnější nic nezkoušet. Pokud bude letní počasí, bude to spíš taktický závod.“

Jak se teď na vrchol roku budete připravovat?

Bude potřeba nepolevit a hlavně to bude jiné než na půlmaratony. Normálně na ně neladíme, chodím je z plného tréninku, teď před Římem jsme zvolnili, to byl velký rozdíl. Na Paříž asi bude potřeba větší kilometráž, bohužel.

Co závod v Římě?

Jsem spokojená. Samozřejmě když slyším pořadí, trošičku mě to mrzí, ale dala jsem do toho všechno. Poslední tři kiláky už jsem pomalu nemohla zvedat nohy, protože jsem se zkusila držet lepších holek. Navíc bylo vedro, trochu jsem se přehřála a závěr už byl hodně těžký.

Slunce však nepařilo tolik jako v předchozích dnech.

To bylo super. Třicítka tu je, i když nesvítí slunce. Ale že nepařilo přímo na hlavu, mi hodně pomohlo.

Překvapil vás poměrně pozdní start?

Je to bláznovství, většinou startujeme opravdu brzy ráno. Jsem zvědavá na Paříž, kde je začátek ještě o hodinu později, navíc až za dva měsíce. Může se stát, že bude chladněji, ale bojím se, že tam bude snad ještě větší vedro.

terezhrochova European athletics championship ROMA 2024 ️



#wearehere #roma #europeanathleticschampionships #roma2024 oblíbit sdílet odpovědět uložit

Jakou jste měla při závodě taktiku?

Snažila jsem se běžet s Němkami, u kterých jsem pak v cíli zjistila, že jsou tak o čtyři třídy výš než já. Jsem ráda, že jsem to s nimi zkusila, trochu zpětně mě mrzí umístění. Ale čas je na tyhle podmínky až neskutečný.

Líbilo se vám probíhat městem?

Upřímně? Já vůbec nevím. Dlažební kostka, dlažební kostka, zatáčka, most, zatáčka, kilometrovníky. (smích)

Ani před startem jste se nekoukala kolem sebe?

Byli jsme se tam podívat dva dny před závodem, abych viděla, kde se bude startovat. Jsem velký nervák a potřebuju vědět aspoň přibližně, jakým směrem poběžím, protože mám vždy svoje představy, že je to jiným směrem než ve skutečnosti. Dneska už jsem to vůbec nevnímala.

Dala jste přednost mistrovství Evropy před horskými běhy.

Kdyby bylo na mě, úvaha by byla velká a asi bych se pro ně i rozhodla. Ale z nějakých rozumných důvodů, že vrchy jsou u nás brané trochu jinak než silnice nebo dráha, tak nebylo o čem. Ale moje srdcovka jsou kopce, i když je to bláznovství, mám je i tu atmosféru moc ráda.

Kolik ještě plánujete závodů před Paříží?

Trochu jsem si prosadila příští týden půlmaraton v Olomouci, uvidím, jak ho pojmu. Pak jsem přihlášena na Olympijský běh, další závod doma Plzni, který bude tréninkový, a ještě před posledním soustředěním jeden menší v zahraničí.

Kam vyrazíte na soustředění?

Doufám, že na dva týdny do Rakouska a na dva do Itálie. Ještě sháním ubytování, v Livignu mám zajištěné, v Rakousku to bývá problém. Kvůli tomu, že je to lyžařské středisko, bývá v létě skoro všechno zavřené, navíc je to tam hodně drahé. Loni jsem tam měla celé dva měsíce brigádu, letos už mají zaměstnance.

Kde jste pracovala?

Mají tam apartmány, kde jsem pomáhala. Jednou byla potřeba je uklidit, občas něco zorganizovat. Zkrátka co bylo třeba kolem baráku. Ale mohla jsem mezitím trénovat a měla jsem ubytování hodně levně. Normálně stojí kolem tří tisíc za noc, já tam měla o nulu méně.