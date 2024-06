Já trenérka. V kvalifikaci jsem bojovala s hlavou, líčila oštěpařka Ogrodníková

Jaké máte ambice do finále?

Nikdo neřekne, že bojuje o dvanácté místo, tam se už bojuje o cenné kovy. Ať tam jdete s jakýmkoliv výkonem z kvalifikace. Už jsem o nějakém umístění ve finále přemýšlela, což je možná trochu špatně, protože jsem zapomněla, že mě ještě čeká kvalifikace.

S ní nejste spokojená?

Nebylo to úplně dobré. Bojovala jsem s nastavením hlavy a celkově s tělem. Byla jsem taková bojácnější. Na finále se musím připravit jinak. Hodně jsem spěchala, musím víc čekat. Teď budu mít větší klid a snad budu v pohodě.

Při závodě jste se dívala na tribunu.

Měla jsem strach, abych neběžela moc rychle a nepřešlápla. Navíc se točil vítr, tak jsem se otáčela na Miroslava Guzdeka, který je tu se mnou. Společně jsme zvažovali, že posunu rozběh.

Dělá vám poradce?

Ano. Je tu se mnou, abych byla v pohodě a nemusela řešit věci jako tahání kotoučů, chození pro vodu... Ušetří mi čas, můžu si zajít na záchod, nebo se déle rozcvičit, tenhle servis mi dává. A na sektoru jsme řešili detaily.

Vaším trenérem ale není.

Ne, trénuju se sama. Mám pár lidí, s nimiž přípravu řeším, s Mirďou konzultuju tu házecí, ale mým trenérem není, to si skládám sama podle sebe. Při závodě tu je, kdybych jela sama, někdo by se o mě stejně musel postarat. Měla bych přiřazeného někoho z výpravy a vždy je lepší, když je to nějaké oštěpařské oko.

Petra Sičaková hází v kvalifikaci oštěpu.

Radila jste před startem mladší kolegyni Petře Sičákové?

Jsem s ní na pokoji, vím, co zažívá. Má letos dobře hozeno, očekávala jiný výkon, ale kvalifikace jsou hodně náročné. Vím, že když pojede na pár akcí, tak si to osahá, bude vědět, jaké to je. I pro mě jako zkušenou závodnici jsou kvalifikace náročné.

Nakonec hodila 52,86 a do finále nepostoupila.

Já ji tam upřímně nevnímala, snažila jsem se na ni nemluvit, protože jsem jí chtěla dávat klid. I já sama chtěla být v klidu, většinou se na soupeřky nesoustředím. Ale jak šla na třetí pokus, nebylo mi příjemné na to koukat. Vím, jaké to je.