Jíchová: Ještě nejsem stará bába, ne? Medaile přijde. Teď si dám tiramisu

„Sice jsem chtěla být ještě o pozici výš, ale i tak jsem spokojená,“ hodnotila pár minut po výsledku, který si vysloužila časem 54,91. Že je čtvrtou nejlepší Evropankou 23letou běžkyni těšilo, zároveň však cítila, že od medaile nebyla umístěním zase tak daleko.

Výsledek však brala s pokorou.

Vždyť si v italské metropoli splnila jeden z velkých cílů.

Semifinálovým během se kvalifikovala na olympijské hry.

„Už aby byly,“ rozzáří se pokaždé, kdy o akci roku uslyší. „Ještě si před nimi ale dám na pár dní volno. Potřebuju si odpočinout jak fyzicky, tak psychicky. Pak se ale vrátím do tréninku, na který už se taky těším.“

Ač by se zdálo, že úlohu v Římě už má na sto procent splněnou, ještě si přece jen jeden úkol udělila.

„Budu mít ve středu volný den. A už od doby, co jsem přiletěla, mám hroznou chuť na tiramisu, protože ho miluju,“ básnila o italském dezertu. „Navíc na finále mě přijel překvapit přítel, blázen letěl se sádrou. Tak se asi půjdeme někam podívat.“

Na dlouhé vycházky to však atletka nevidí.

„Což asi prospěje i mně a hlavně mým unaveným nohám,“ smála se.

Vždyť během tří dní absolvovala tři závody. A všechny zvládla stlačit pod 55 sekund. „Ukazuje to určitou stabilitu, z toho mám fakt radost,“ těšilo ji. „Při finále jsem cítila, že jsem předtím už dvakrát naplno běžela, přesto to zase bylo pod 55.“

Překážkářka Nikoleta Jíchová běží ve finále na 400 metrů na mistrovství Evropy v Římě.

Při závěrečné rovince si dokonce vybavila situaci ze semifinále, kdy se právě na poslední stovce posunula z páté pozice na postupovou druhou. „Chvíli jsem si říkala, že to znovu vytáhnu, že můžu být ještě třetí. Ale pak jsem viděla, že je Peetersová docela daleko a že už to asi neuhraju.“

Emoce se v ní proto těsně po doběhu mísily. „Další dny budu asi šťastnější. Dělala jsem, co jsem mohla, bohužel to líp nešlo. Ale celkové představení v Římě musím hodnotit pozitivně.“

V boji o cenné kovy si totiž připsala i parádní skalpy.

„Norka Klosterová to většinou překopne a jeden z deseti závodů jí vyjde. Spíš jsem čekala, že se hecne Folorunsová, přece jen je tady doma. Ale obě skončily až za mnou,“ zajásala.

Před závodem si Jíchová udělala chvilku pro sebe a do přípravy zapojila i svůj sešit, kam si zapisuje myšlenky.

„Predikovala jsem vývoj závodu docela dobře, říkala jsem si, že to bude velký boj, ale že na to nesmím hledět,“ prozradila. „Šla jsem závodit s tím, že se musím hecnout, že neběžím jen za sebe, ale i za trenéra, celý můj tým a pro moje blízké.“

I na ně myslela, když tunelem vcházela do svého startovního bloku.

„Byl to můj první takový nástup. Moc jsem nevěděla, co mám dělat, bylo to pro mě všechno nový,“ usmívala se.

Velkolepou show si nakonec užila. „Musí ve mně zůstat hlavně pokora a radost, vždyť je to velký úspěch,“ uvědomuje si. „Na předloňském šampionátu v Mnichově jsem se ani nedostala do finále, natož abych byla čtvrtá. Chce to postupně kráčet dál.“

A třeba si už zanedlouho svůj sen o cenném kovu Jíchová splní...

„Myslím, že ještě nejsem stará bába, ne? Tak se snad nějaké velké medaile ještě dočkám!“