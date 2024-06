Manuel po senzačním postupu: Nervy při čekání? Vůbec. Stejně by nepomohly

„Jsem šťastná, myslím, že můj cíl byl naplněn,“ zářila Manuel, která si finále zajistila výkonem 51,06. Mimochodem druhým nejrychlejším časem ve své kariéře, líp běžela jen na nedávné Zlaté Tretře v Ostravě.

Že by národní juniorský rekord, který díky ní čítá 50 vteřin a 59 setin, v bitvě o medaile ještě vylepšila? „Těžko říct, co se mi povede. Doufám, že předvedu co nejrychlejší možný čas. Ale na co to bude stačit... Konkurence je velká.“

To samozřejmě je.

Manuel se do startovních bloků v pondělí večer zařadí společně s Nizozemkou Lieke Klaverovou či Polkou Natalií Kaczmarekovou, která mladou Češku jako jediná porazila na vzpomínané Zlaté tretře.

Že by čas na odvetu?

„Můj cíl byl dostat se do semifinále, což se povedlo. Snad se mi zadaří pěkný výsledek i ve finále, ale už teď můžu říct, že je to hezký začátek na dospělých šampionátech,“ připomíná, že na tak velké akci mezi atletickou elitou startuje úplně poprvé.

Kdybyste si však mysleli, že zvučná jména či snad strach z premiérového vystoupení mladou běžkyni rozhodí, byli byste na omylu.

Lurdes Gloria Manuel (vpravo) probíhá cílem semifinále na evropském šampionátu v Římě.

Nervozitu umí krotit. A to i v případě, kdy čeká na sedačce a sleduje, zda její čas bude stačit na postup do další fáze mistrovství. Takovou chvíli totiž zažila v neděli večer, v prvním semifinále skončila třetí a tak musela několik dlouhých minut čekat, zda bude jednou ze dvou šťastných, která finálovou šestku doplní.

Stalo se tak. Žádná její soupeřka ze třetích míst nebyla rychlejší.

„Koukala jsem postupně na jejich časy a vycházelo to,“ ulevila si. „Ale nervy jsem neměla. Snažila jsem se nad tím nepřemýšlet a nestresovat se. Vím, že jsem už nějaký čas běžela, a buď bude stačit, nebo ne. Kdybych byla nervózní, tak by to stejně ničemu nepomohlo,“ mluvila zkušeně.

„Cítím, že jsem trošku unavenější, ale snad mi adrenalin pomůže, abych se ve finále cítila co nejlíp,“ dodává.

Jenže evidentně umí vlétnout mezi nejlepší evropskou osmičku a zaběhnout svůj druhý nejlepší čas, i když se zrovna necítí úplně nejlépe. „Na poslední stovce jsem trochu zazmatkovala a udělala jsem menší chybku. Zkusím probrat s trenéry, jak to viděli, co zlepšit a napravit,“ prozradila.

Už teď je ovšem za obrovskou vycházející hvězdu. A sama ví, že v Římě její letošní velké boje nekončí.

Zaujmout totiž bude chtít jistě i na začátku srpna v Paříži...