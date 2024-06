Dvě hodiny spánku, pak životní výkon. Přišel v pravý čas, zářila čtvrtá Manuel

Tahle holka zkrátka nemá hranice.

Když se od ní očekává fantastický běh, předvede ho.

Když se má pokusit dohnat soupeřky před ní, snaží se do vypětí sil.

A když si na první individuální akci mezi dospělými dá za cíl kvalifikovat se do semifinále, klidně se porve o medaili.

A vskutku k ní nebyla zase tak daleko.

Pravda, 44 setin, které ji od třetího místa dělily, jsou na čtvrtkařské dráze stále poněkud velkým číslem. Jenže připomeňme si, že minulý rok na konci července slavila na domácím šampionátu v Táboře osobní rekord 51,23.

A nyní? 50,52, o 71 setin rychlejší čas.

A nezapomeňme, že je talentované běžkyni pouhých osmnáct let.

„Extrémně mě to namotivovalo k tomu, abych se s chutí pustila do dalších tréninků a zlepšovala se,“ zářila jen pár minut po životním výsledku. „Myslím, že jsem si nemohla vybrat lepší načasování na posunutí osobního rekordu.“

Manuel zažívá v posledních dnech skutečně famózní chvíle.

Jen co se vzpamatovala z oslav výsledku ze Zlaté tretry, kde si časem 50,59 zajistila účast na olympijských hrách v Paříži, se raduje z dalšího úspěchu. A tentokrát mnohem cennějšího. „Běželo se mi skvěle. I když je to čtvrté místo, tak jsem neskutečně šťastná.“

Lurdes Gloria Manuel dobíhá do cíle finále čtvrtky na mistrovství Evropy.

Z předchozích dní měla v nohách už dvě povedené čtyřstovky, a tak byla otázka, jak takovou zátěž v mladém věku zvládne. „Ani jsem nebyla tak unavená. Včera jsem se necítila úplně nejlíp, ani dnes ráno. Ale na dvě hodiny jsem si zdřímla a to mi pomohlo načerpat energii,“ pochvalovala si.

A pokud byste čekali, že ji snad rozhodí tlak, který s sebou velké závody přináší, byli byste na omylu.

„Rozhodně jsem byla víc nervózní před rozběhem a semifinále,“ prozradila. Užila si i nástup z útrob stadionu a ovace fanoušků. „Byl to krásný pocit, asi jeden z nejhezčích atletických zážitků. Slyšet fanoušky, jak nás povzbuzují před závěrečnou rovinkou, mi hodně pomohlo.“

V poslední stovce se tak snažila co nejvíc přiblížit soupeřkám před ní. Nejblíže k ní byla Nizozemka Lieke Klaverová.

„Na mě byla ještě dost rychlá. Třeba za pár let, uvidíme,“ smála se mladá Češka. „Dneska jsem do toho dala úplně všechno a jsem ráda za čtvrté místo, protože je to krásná meta, od které se můžu odrážet. Vidím v tom určitý potenciál a už se těším do nových tréninků.“

A v nich bude pilovat formu na další vrchol v Paříži.

Už v italské metropoli si ovšem vyzkoušela rychlejší rozběh. „Snažila jsem se o něj. Na konci jsem pak cítila, že mám ještě síly, pořád jsem zabírala, snažila se zrychlovat a zrychlovat,“ líčila.

Až nakonec opět ukázala, že se jí za pár let můžou soupeřky právem obávat.

Na jakém čísle se mladičká Češka zastaví? A posune na další vrcholné akci znovu vlastní rekord?

To už brzy poznají ochozy slavného Stade de France...