Zbyl na mě černý Petr. Mílařce Mäki jen těsně unikl postup do finále

V závěrečných metrech vám došly síly?

Při náběhu do poslední stovky jsem si tak rychle spočítala, jak na tom jsem. Snažila jsem se soupeřky dotahovat, ale prostě to stačilo jen na sedmé místo. Mrzí mě to, protože jsem se cítila dobře, šla jsem si pro postup do finále. Ale odcházím s pocitem, že jsem do toho dala všechno.

Zdravotně jste se cítila dobře?

Ano, nemám teď aktuálně žádný problém. I všechny okolnosti byly v pohodě. Trochu jsem se při závodu žďuchala s Holanďankou, ale to si vyřídím později.

Strkanic bylo víc, soupeřky dokonce padaly.

Viděla jsem je, ale já jsem se větším karambolům naštěstí vyhnula. Ani nevím, jak dopadla Italka, která spadla. Byla jsem ráda, že zrovna běžím na vnější pozici, protože vevnitř to vypadalo docela hustě. Ono i na vnějšku jsme se docela strkaly, ale ne tolik.

Co říkáte na konkurenci?

Podle výsledku druhého běhu šlo vidět, že jsme celkem vyrovnané. Ale černý Petr vyšel na mě, bohužel. Když jsem se koukala na startovku, doufala jsem, že bych se do šestky mohla vejít. Celou dobu jsem sledovala čelo, jak se to tam proměňuje. Zkusila jsem holky oběhnout, ale metry navíc se na závěrečné stovce zkrátka promítnou.

Navíc do finále se už nekvalifikují další závodnice s časem.

Zrovna dneska byl náš běh pomalejší než první. Přesně z důvodu, že se nemusí běžet na čas. Ale kdyby tam byla malá kvéčka, tak jsem třeba na té postupové pozici, těžko říct.

Teď vás čeká příprava na olympijské hry?

Přesně tak a ještě pár závodů. Chystám se na mistrovství Finska, kam odletím asi dva dny před startem, hned další den se vrátím a pojedu na český šampionát do Zlína.

V Římě se atleti připravují na rozcvičovacím stadionu, který je obklopen sochami. Líbí se vám?

Je hezký, ale zrovna při tréninku se tam člověk moc po okolí nekouká. Ale samozřejmě je ikonický, stejně jako stadion. Jen italská organizace trochu pokulhává.