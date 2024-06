Bronz pro Švýcarsko, ale bez občanství. Jsem zvyklý trpět, směje se uprchlík

Řím (Od naší zpravodajky) - V devíti letech přišel v občanské válce o oba rodiče, uprchl do Keni a prošel si peklem. Teď s úsměvem vypráví: „Narodil jsem se, abych trpěl. Kamkoliv přijdu, očekávám překážky, jsem na to zvyklý. Ale mám dobrý život.“ Dominic Lobalu si ho vylepšuje i sportovními výkony. Na atletickém mistrovství Evropy v Římě získal pro Švýcarsko bronzovou medaili na 5000 metrů. A to i přesto, že od evropské země nemá občanství.