Liga v Třinci? Radši mistrovství Evropy. Jsem ohromen, líčil talentovaný dálkař

„Splnil jsem, co jsem chtěl,“ líčil osmnáctiletý český talent. Vždyť na své první velké akci doslova šokoval tím, na jakou metu je schopný doletět. Nejprve v kvalifikaci vylepšil juniorský národní rekord na 801 centimetrů, ve finálovém boji ještě výkon o další dva vytáhl.

Mohl si tak užívat zasloužených ovací a gratulací od soupeřů.

A ne jen tak ledajakých.

„V takové sestavě jsem ještě nikdy neskákal. Všichni byli příjemní, gratulovali mi, podporovali mě, takže si nemůžu stěžovat,“ zářil Meindlschmid, který bojoval třeba s olympijským vítězem Miltiadisem Tentoglouem, jenž v Římě stanovil nový rekord šampionátu.

„Je to šílenec. Moc ho obdivuju, stejně jako všechny, kteří se dokážou vyhecovat a celé závody se ještě posouvat,“ líčil mladík.

Podobné pocity však někteří mají i z jeho famózních výkonů.

„Říkal jsem mu, že v něm vidím obrovský potenciál,“ prozradil před nedávnem Meindlschmidův kolega Radek Juška. „I s jeho tátou jsem se o něm bavil. Je rozhodně největší talent, jde strašně nahoru.“

Přesněji spíše do dálky. A to vždy rychle a především odhodlaně.

Petr Meindlschmid ve finále mistrovství Evropy.

Vždyť v Římě si nejlepší výsledky vyskočil hned při prvních pokusech. „Měl jsem spoustu energie,“ vysvětlil. „Byl jsem ohromen tím stadionem, nebyl jsem úplně rozkoukaný,“ fascinovaly ho zaplněné tribuny, které v sobotu večer tvořily na ikonickém stadionu parádní show.

„Když závod skončil, sedl jsem si na lavičku a díval se na všechny lidi, kteří tam byli a fandili. Bylo to úžasné, ještě nikdy jsem na takhle velkých závodech nebyl,“ liboval si.

A to v Římě nejprve ani neměl být.

Pozvánku dostal až na poslední chvíli, dodatečná nominace ho zastihla v pondělí, v pátek dopoledne už v italské metropoli skákal mezi velikány.

„Nemůžu si stěžovat, dostal jsem vše, co jsem chtěl. Probojoval jsem se do finále, v něm jsem dostal další tři pokusy, skočil jsem národní rekord, konečně jsem překonal osmičku... Nemůžu si nic vyčítat,“ pochvaloval si.

A kde měl původně trávit druhý červnový víkend?

„Měli jsme ligu v Třinci,“ pousmál se.

I přes obrovskou radost a úžas však na svém výkonu hledal nedostatky. „Věřím, že to mohlo být ještě lepší, bylo tam spoustu chyb v rozběhu a hlavně při skocích,“ usoudil. „Ale jsem za to i rád, díky tomu se můžu zlepšovat. A hlavně je to ukazatel, že můžu skákat ještě dál.“

O čemž snad nikdo nepochybuje.

„Je opravdu rychlý, navíc je lehký, v čemž má taky výhodu,“ všímá si Juška. „Ale za největší plus bych viděl jeho mladickou dravost a touhu se posouvat.“

Meindlschmid navíc skvěle zvládá nervozitu. „Nechal jsem ji na rozcvičovacím stadionu, chtěl jsem sem jít s čistou hlavou,“ přiblížil v sobotu večer.

A když přece jen tlak z nabitých tribun ucítí?

„Potřebuju si s někým povykládat,“ líčí. „Bavil jsem se s Němcem Herdenem, protože je taky komunikativní. Povídali jsme si o atmosféře, že se nám dobře skáče a že jsme nečekali, že se oba dva dostaneme do finále.“

A v součtu všech Meindlschmidových kvalit to rozhodně nebyl jeho poslední boj o cenné kovy.