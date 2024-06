Překvapení od rodiny, nešťastný dotek. Výkon mě mrzí, přiznala Švábíková

Pozici od medaile.

Samozřejmě to zabolí, ale někdo musí být čtvrtý. Spíš mě mrzí můj výkon, protože poslední pokus na 468 byl fakt nadějný, cítila jsem si při něm dost dobře. Kdybych byla čtvrtá s touto výškou, asi bych byla mnohem spokojenější. Pokud jsem chtěla medaili, stejně bych potřebovala skočit na 473. Ale nic nevzdávám, je třeba makat. Celá letní sezona je před námi a snad se moje výkony zlepší.

Jak jste se při závodu cítila?

Docela dobře. První pokus na 468 jsem neskočila, protože před ním byla dlouhá pauza, takže jsem trochu zatuhla. Ale další dva byly dobré. Cítila jsem se určitě lépe než při kvaldě, poslední skok ukázal, že na to mám a jsem na tom dobře. O to víc mě mrzí, že to nepadlo.

Laťku jste při posledním pokusu shodila hrudníkem?

Asi jo. Sama přesně nevím, pamatuju si jen, jak jsem nad laťkou, která drží. Už jsem se chtěla radovat a pak jsem ji asi škrtla hrudníkem. Bohužel nevydržela.

Koukala jste na tribunu, kde jste měla početný fanklub?

Samozřejmě, koukala jsem na všechny. Měla jsem tu úplně celou rodinu, přiletěli i babička s dědou, za což jsem moc ráda a jsem jim hrozně vděčná. Děkuju i trenérovi a asi nejvíc Ondrovi (desetibojař Ondřej Kopecký). I když tu nakonec nemohl závodit, stejně mě přijel podpořit, to je pro mě asi nejvíc.

Posílí vás podpora i mentálně?

Neskutečně moc, obrovsky mi pomůže. Jsem srdcařka, rodinný typ. Mám radost, když přijede rodina, nechyběla snad na žádném šampionátu. A s Ondrou na tajňáka přijela i ségra. O to byla podpora hezčí, jsme hodně pozitivní a rády prožíváme závody společně.

Viděla jste ji tedy až v hledišti?

Zjistila jsem to trošku dřív. Omylem. Před závodem jsme si volaly a už to nešlo dál skrývat.

Přijede rodina i do Paříže?

Mají lístky, bohužel ne všichni. Ale mamka s taťkou a přátelé ano.

Co vás čeká v nejbližší době?

Po Evropě nic. Potřebujeme přitrénovat, takže před mistrovství republiky ještě vložíme desetidenní tréninkový cyklus. V červenci jsem přihlášená na nějaké mítinky a pak snad už olympijské hry.