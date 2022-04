Stewartová je znovu mistryní v běhu na 10 000 metrů, formu potvrdila rekordem

„Z času jsem nadšená, cílila jsem na čas pod 33 minut,“ řekla Stewartová v tiskové zprávě. I když startovala po menších problémech s kolenem, od začátku diktovala tempo, které moc dlouho nevydržela ani Tereza Hrochová, jež obhájila stříbro.

„V podstatě jsem si to odběhla celé sama, jako třeba minulý rok na půlmaratonu v Římě. Je to taková dvojnásobná radost, takové zadostiučinění. Myslela jsem, že poběžím déle společně s Terezou Hrochovou, ale odpadla docela brzy. Tuším, že ještě před druhým kilometrem, takže jsem na to zůstala sama,“ popsala.

Ve svém výkonu přitom viděla rezervy. „Prvních pět kilometrů se mi dařilo sázet čtyřstovky, ale svižnější tempo jsem celý závod neudržela. Ještě asi nejsem úplně rozběhaná, takže jsem začala ve druhé polovině zpomalovat,“ dodala běžkyně z česko-skotské rodiny. Stewartová i Hrochová splnily limit pro květnový Evropský pohár na této distanci.

Zajíc navázal na svůj loňský titul ze silniční desítky, který získal v běhu Běchovice-Praha. V závěrečných stovkách metrů porazil obhájce loňského vítězství ze Skalice Jiřího Homoláče.