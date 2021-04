Pavlišta získal rekordní sedmý titul v půlmaratonu, zvítězil start-cíl

Pavlišta se hned po startu odpoutal od všech soupeřů a společnost měl jen pár stovek metrů kolem desátého kilometru, kdy ho dostihl Viktor Šinágl. „Šel jsem celkem konstantně. Jak mě dobíhal Viktor, tak jsem se cítil celkem svěží, nebál jsem se. I když na tom větru to bylo o něco pomalejší,“ řekl v přenosu na svazovém facebooku.

Protivítr znepříjemňoval závodníkům život především ve druhé polovině více než desetikilometrového okruhu, kde bylo navíc táhlé stoupání. Právě kvůli počasí se Šinágl vydal za Pavlištou. „Ale v kopci mi cuknul a já na to pak už neměl,“ poznamenal.

Loňský mistr republiky ze závodu na 5000 metrů na dráze pak bojoval osamoceně a se čtyřicetisekundovou ztrátou skončil druhý. Vybojoval svoji vůbec první půlmaratonskou mistrovskou medaili. „Ale nevím, jestli to ještě po dnešku někdy zaběhnu, dost jsem se vydal,“ řekl.

Bronz získal vrchař Ondřej Fejfar, pro kterého je to druhá medaile z MČR v půlmaratonu po stříbru v roce 2015.

Loňská bronzová medailistka Hrochová neměla konkurenci a navázala na titul z roku 2019. Před větrem se schovávala mezi podobně rychlé muže. „Bez nich by to bylo o něčem jiném. Je to můj druhý nejlepší čas v kariéře, takže jsem určitě spokojená,“ uvedla v cíli.

Soupeřkám nadělila přes dvě minuty. Na dalších medailových pozicích se překvapivě umístily reprezentantky týmu 2BWINNER Barbora Macurová a Magdalena Horká. Jedenadvacetiletá Macurová na silnici dosud vůbec nezávodila. „Já jsem běhala hlavně po kopcích. Jsem z Beskyd, takže především tam,“ řekla dívka, která v roce 2018 vyhrála se sestrou Petrou Beskydskou sedmičku v kategorii ženských dvojic.

Ostřešany hostily mistrovství republiky místo tradičních Pardubic, kde se o medaile před vypuknutím pandemie koronaviru závodilo v rámci Pardubického vinařského půlmaratonu pro veřejnost. Kvůli pokračujícím restrikcím na něj mohlo jen omezené startovní pole, přičemž byly povinné PCR testy.