Švábíková překonala na českém šampionátu osobák i limit pro Paříž

Bronzová medailistka z loňského halového mistrovství Evropy a čtvrtá žena nedávného ME v Římě měla díky postavení ve světovém žebříčku ke startu pod pěti kruhy velmi blízko, ale chtěla ho potvrdit. V sezoně pod širým nebem se ještě nedostala ani přes 460 centimetrů, ale nyní se jí ve Zlíně dařilo. Napoprvé překonala 463 centimetrů a napotřetí se přenesla i přes 473.

Jako osmá ze zástupců české atletiky se do Paříže kvalifikovala díky limitu. „Jsem obrovsky spokojená, povedlo se to. Nechávala jsem si to na poslední závod, kdy to bylo možné splnit. Jsem fakt ráda,“ uvedla Švábíková. „Abych upřímně řekla, v průběhu soutěže jsem se vůbec necítila dobře. Měly jsme složité podmínky, neměly jsme ideální vítr, musely jsme hodně čekat. Bylo obrovské teplo, jsem ráda, že jsem se zmáčkla, že to na poslední pokus zůstalo,“ konstatovala.

Poslední stovku v kariéře absolvoval Jan Veleba. Sedmatřicetiletý spoludržitel českého rekordu na závěr kariéry získal stříbro za 10,48 sekundy. O pět setin ho porazil další český spolurekordman Zdeněk Stromšík. Veleba chtěl favorizovaného Stromšíka potrápit, což se mu povedlo. „V posledních dnech jsem cítil formu. Chtěl jsem běžet season best. Bylo na víc, ale další závod nebude a jsem spokojený,“ uvedl.

Ženskou stovku ozdobila už v rozběhu rekordem šampionátu 11,21 Karolína Maňasová. Ve finále byla o tři setiny pomalejší, ale s přehledem zvítězila.

Rekord šampionátu na 3000 metrů překážek překonal Tomáš Habarta. Dvacetiletý český rekordman obhájil titul v čase 8:29,24 minuty před dalším finalistou z ME v Římě Damiánem Víchem (8:37,49).