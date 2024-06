Müller si na českém šampionátu doběhl pro Paříž, sahal po národním rekordu

Müller k olympijské jistotě potřeboval čas 48,70 sekundy. V této sezoně běžel zatím nejrychleji 49,07, ale ve Zlíně zazářil. Požadavek Světové atletiky pokořil o 29 setin a získal sedmý mistrovský titul.

„Překvapilo mě to. Jak jsem to zkoušel už včera, těch 49,13 v rozběhu, tak jsem si chtěl běžet pro vítězství a sto bodů do rankingu. Ale když jsem viděl, že fouká dobře vítr a všechno, tak jsem si pohlídal rytmus, ale sám jsem nevěřil, že to může dopadnout,“ uvedl Müller.

Popáté je českou šampionkou výškařka Michaela Hrubá. Musela k tomu vytáhnout nejlepší skok za posledních pět let, výkon 192 centimetrů. S Bárou Sajdokovou, která na národní šampionát přiletěla z USA, skákaly až do 186 napoprvé a pak obě třikrát shodily 192. Rozhodovalo tak rozeskakování, v němž byla Hrubá na 192 centimetrech na rozdíl od Sajdokové úspěšná.

Je to její nejlepší výkon od halového mistrovství Evropy v roce 2019 v Glasgow, kde obsadila šestou příčku za 194 centimetrů. „Jsem za to moc ráda. Ještě když to bylo na takhle důležitém závodě, tak je to takové zadostiučinění za všechny ty roky, kdy to úplně nešlo,“ řekla šestadvacetiletá výškařka. Někdejší juniorská mistryně světa věří, že jí tento výkon a mistrovský titul pomůže k účasti na OH v Paříži.

Roli favoritky v běhu na 400 metrů potvrdila Lurdes Gloria Manuel, která zvítězila za 51,91 sekundy před Terezou Petržilkovou (52,49). Další reprezentantka Barbora Malíková do finále nenastoupila.