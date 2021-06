Vícebojařské zlato brali Skřivanová a Kopecký, raduje se i talent Havlíček

„Tušil jsem, že by to mohl dokázat. Měl natrénováno, bylo dobré počasí a podmínky,“ okomentoval Kliner nové krajské maximum: 7 244 bodů. S ním Havlíček získal dorostenecký mistrovský titul.

„Přeju mu to. Jediné, co je důležité, aby pokračoval. Úspěchy v dorostenecké kategorii, což jsem zažil u sebe, totiž nejsou všechno. Je potřeba pokračovat dál a být úspěšný až do dospělé reprezentace,“ pověděl Kliner ke svému svěřenci.

Další meta? Zkusit vymazat juniorský rekord Sýkory

A vzápětí přišla také jasná výzva. „Říkal jsem mu, že následující krajský rekord má Jirka Sýkora,“ zmínil dalšího třebíčského odchovance, který v roce 2014 jako junior s výsledkem 8 135 bodů vybojoval v americkém Eugene titul na mistrovství světa. „Tak ať v tom pokračuje a budeme spokojení všichni,“ usmál se Kliner.

Že by mohl Havlíček na mistrovství republiky v domácím prostředí uspět, se očekávalo. „Počítal jsem s tím, že nějakou medaili mít bude. Ale nevěděl jsem jakou,“ líčí Kliner. „Desetiboj je totiž nevyzpytatelný. Loni třeba nezaložil na tyči, to se stává. Ale letos to poskládal opravdu hezky, takže vyhrál.“

Prvenství, navíc ve výkonu, který Havlíček ozdobil sedmi osobními rekordy, potěšilo i předsedu třebíčského oddílu Josefa Vomelu.

„Naše očekávání splnil skoro na sto procent,“ usmál se Vomela. „Zlepšil se v desetiboji skoro o 400 bodů, což je prostě strašně moc. Obrovský skok,“ uvědomuje si. „Přesto mu úplně všechny disciplíny nevyšly tak, jak by si představoval. Neměl žádný výpadek, ale nepovedl se mu disk. Při rozhazování mu létal za 44 metrů, v závodě hodil 40. Úplně spokojený asi nebyl, ale žádný propadák nepředvedl,“ uvědomuje si Vomela.

Doubek hodil soupeřům rukavici

O jak moc dál se musí Havlíček posunout, aby mohl myslet na případný titul také v juniorské kategorii, mu jasně demonstroval František Doubek.

„Nasbíral 7 821 bodů a pokoušel se o překonání osmitisícové hranice, což by byla fantazie,“ ocenil mladého závodníka Jablonce nad Nisou Vomela. „Každopádně, je to druhý nejlepší historický výkon juniorů v desetiboji v České republice.“

Může se také Havlíček posunout do takových výkonnostních výšin? Vomela věří, že ano. „Obrovské rezervy má v rychlosti. Pokud se mu povede zlepšit běh na 100 metrů, a tím pádem i na 400 metrů, zase dojde k nějakému bodovému skoku,“ říká šéf třebíčského oddílu.

„Myslím, že Adam to má nastaveno velmi dobře. Je velmi inteligentní, takže se s ním dobře pracuje. Navíc je poctivý, což je výhoda,“ přidává se Kliner.

Blízko k medaili byla o víkendu také třebíčská juniorka Kristýna Všetečková, která v desetičlenné konkurenci obsadila s výkonem 4 727 bodů čtvrté místo. Na vítěznou Natálii Olivovou z Kolína ztratila 434 bodů.

Skřivanová po hale ovládla venkovní šampionát

Skvělou letošní formu v sedmiboji žen prodala Dorota Skřivanová. Dvaadvacetiletá závodnice Slavoje Banes Pacov brala za výkon 5 773 bodů mistrovský titul, když v pořadí druhou Barboru Zatloukalovou z AK Olomouc porazila o 50 bodů.

„Jsem ráda, že to vyšlo. A že jsem navázala na halu, kde jsem taky vyhrála,“ připomněla Skřivanová prvenství z únorového šampionátu v pětiboji v pražské Stromovce.

„Mám raději halu, protože tam není oštěp,“ zmínila v rozhovoru pro server atletika.cz svoji slabší disciplínu. „Ale venku je to to pravé, skutečný sedmiboj. V hale je to jednodušší. Takže jsem raději za ten venkovní titul, byť v hale byl můj úplně první.“

Dorota Skřivanová na mistrovství České republiky v sedmiboji v Třebíči

Skřivanové na dálku držel palce také předseda pacovského klubu Pavel Zajíc. „Protože jsme u nás měli jinou akci, sledoval jsem závod na internetu,“ prozrazuje Zajíc. „V koutku duše jsem věřil, že to zvládne. Protože se ji povedla i ta hala.“

Určité obavy přiznal před oštěpem. „Protože na mistrovství Slovenska v Martinu ho nezvládla, neměla ani jeden platný pokus. Takže jsem z toho měl strach,“ připustil Zajíc. „Naopak jsem jí věřil na osmistovku, protože vím, jaká je to bojovnice.“

Skřivanová se nakonec úspěšně poprala i s oštěpem. „Určitě to mohlo být ještě lepší,“ okomentovala výkon 36,23. „Ale je to moje obrovská slabina, na které pracuji. Takže příště už to vyjde,“ usmála se.

„Je úžasná, má v sobě obrovský potenciál,“ říká o Skřivanové Zajíc. „Doslova žije atletikou, nevynechá žádnou možnost startu a odevzdá, co může. A stejně výborná je také jako studentka práv,“ dodává.