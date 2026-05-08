Hrochová už letos ovládla domácí šampionát v půlmaratonu a v běhu do vrchu. Stejně jako v dubnu na půlmaratonské trati v Pardubicích odsunula na druhé místo Michaelu Čepovou. V Poděbradech zvítězila časem 15:49 o pět sekund poté, co celou dobu udávala tempo a soupeřkám utekla.
„Byl to plán, protože na finiše nejsem úplně nejsilnější. Jsem maratonkyně, takže jsem nechtěla spoléhat na finiš,“ řekla v rozhovoru na webu atletického svazu. „Čekala jsem, že holky nebudou tak blízko, ale jsem spokojená. Dopadlo to dobře,“ uvedla Hrochová.
Také Sasínek Mäki běžela celý závod v čele. Výkonem 4:49,53 porazila o dvě a půl sekundy obhájkyni prvenství Annu Málkovou a získala první mistrovský titul na silnici. „Chtěla jsem běžet lepší čas, ale dneska to úplně nešlo. Jsem spokojená, že to vyšlo na titul,“ řekla Sasínek Mäki.
Mužskou míli vyhrál Štěpán Kavan a v závodě na 5 km zvítězil Jan Wita.
MČR v silničním běhu v Poděbradech
Muži:
5 km: 1. Wita (SSK Vítkovice) 14:45, 2. Vitner (Nové Město n/M) 14:45, 3. Hubáček (VSK Univerzita Brno) 14:46.
Ženy:
5 km: 1. Hrochová (Škoda Plzeň) 15:49, 2. Čepová (Sokol Hradec Králové) 15:54, 3. Vrzalová (SSK Vítkovice) 16:14.