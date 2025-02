Koulař Staněk poprvé v sezoně překonal 21 metrů, Maňasová sahala po rekordu

Český rekordman Staněk měl v soutěži jen dva platné pokusy. Ve druhé sérii předvedl 19,30 metru a dostal se do čela. Ve čtvrtém pokusu se vzepjal k nejlepšímu letošnímu výkonu a pak soutěž ukončil.

V domácí hale se dařilo také Maňasové, která si sezonní maximum vylepšila o dvě setiny. Na šampionátu přitom závodila z plného tréninku.

„Takový čas jsem nečekala. Je to dobrý ukazatel směrem k halovému mistrovství Evropy za dva týdny. Věřím, že tam by to mohlo být ještě lepší,“ řekla v rozhovoru na ploše.

V téže disciplíně mužů získal čtvrtý titul za sebou rovněž domácí Zdeněk Stromšík, který zvítězil výkonem 6,71 sekundy.

Bez českých jedniček se musely obejít soutěž tyčkařek a výškařek. Amálie Švábíková i Michaela Hrubá na sociálních sítích informovaly, že kvůli menším zdravotním problémům mistrovství republiky vynechávají a soustředí se na evropský šampionát. Z titulů se radovaly tyčkařka Viktorie Ondrová (426) a výškařka Zdara Pezinková (181).