Asi vítr, Máchale, smála se Maňasová. Podmínky ji pozlobily, ambice má velké

Vítězství ji potěšilo, ovšem po doběhnutí byla i mírně zklamaná. „Cítila jsem se dobře, právě proto jsem doufala v lepší čas než 11,25,“ přiznala. „Ale znehodnotil to protivítr. Za ideálních větrných podmínek to mohlo být kolem 11,01. Ale to už se nedozvíme, nejde to vždycky spočítat.“
Lehkým povzbuzením pro ni může být, že se chvíli před mistrovstvím Evropy cítí dobře. „Právě proto jsem tady doufala v lepší čas, ale podmínky byly, jaké byly,“ vracela se ještě k sobotnímu republikovému finále. „Ale jsem pozitivní. Nejdůležitější to bude v Birminghamu.“
|
Štefela i Maňasová mají tituly. Suchá si na národním šampionátu zajistila ME
Jaké máte na evropský šampionát vyhlídky?
Nebudu se pouštět do velkých predikcí. Pokud to dopadne, bylo by to dobré. Nejideálnější by bylo, kdybych měla tři běhy, necháme se překvapit. Ale moc se tam těším.
V evropských tabulkách jste hodně vysoko, kolem vás jsou velká jména. Dodává vám to sebevědomí?
Máte pravdu, jsou tam kolem mě velká jména. Ve sprintu hodně rozhoduje hlava. Když se postavíte na start mezi taková esa, jako je třeba Ewa Swobodová a takové holky, hlava dělá hodně. Ale já spíš čekám na nějaký čas, který bude regulérní a bude se pohybovat kolem osobáku 11,01. V Bystrici jsem běžela 11,06, ale podpora větru byla až moc velká. Doufala jsem, že se mi to povede tady v Plzni, ale bohužel... Vítr, Máchale.
Domácí Zlatá tretra vám úplně nevyšla, naladila jste se zpátky na rychlé časy právě v červnovém závodě v Banské Bystrici?
To určitě. Mám to tam strašně ráda, i prostředí je tam fajn. Mrzí mě, že jsem v Banské Bystrici nemohla závodit teď v úterý, protože už jsme jeli do Plzně. Koukala jsem na ten závod na streamu, běželo se tam hodně rychle, ideální vítr do zad. Škoda.
Jak se vám tady v Plzni líbí?
Moc, zázemí i stadion. Byla jsem tu od úterý a všimla jsem si, že tady fouká stálý vítr do zad, tak jsem si říkala: To bude super. No, nevadí. Ale jinak je to tady fakt pěkné.
S přehledem jste vyhrála, také v rozběhu jste běžela o dost rychleji než ostatní. Dokonce jste si v půlce kontrovala, jaký máte náskok.
Dostala jsem instrukce od trenéra, ať si všechno nechám na finále. Takže při rozběhu jsem vyběhla nějakých 15 metrů a pak jsem běžela tak, jak mi řekl trenér.
Nepřemýšlela jste, že byste běžela třeba i štafetu?
Ani ne. Soustředím se na svou disciplínu, do té chci vkládat veškeré své úsilí.
Dostala jste tady plaketku od Evropské atletiky za nejlepší čas do 23 let, který jste zaběhla loni v Apeldoornu. Pamatovala jste si to vůbec?
Pamatovala, pamatovala. Ale říkala jsem si: Ty jo, to vidím poprvé. To doma ještě nemám.
|
Pořád ten běh ještě vstřebávám, říká Maňasová o svém rekordu na stovce
V Česku dlouho sprinterka na takové úrovni nebyla. Všímáte si, že vám lidi hodně fandí?
Já se to dozvídám hlavně od rodičů. Vždycky mi říkají, jak o mně vycházejí krásné články nebo že mě chválí lidi u nich v práci. Možná na to nevypadám, ale já nejsem moc aktivní na sociálních sítích, nečtu články. Ale vždycky mě potěší, když mi rodiče něco řeknou.
Co je třeba udělat, abyste se ještě zlepšila?
To je dobrá otázka na trenéra. Je těžké hodnotit dnešní běh hned po dokončení. Ale asi je to o nastavení hlavy. Třeba na Zlaté tretře jsem běžela dobře takových sedmdesát metrů, ale pak jsem ucítila tlak Swobodové. A jak kdyby mi najednou úplně vyplo a zapomněla jsem běžet posledních třicet metrů. A pak ten závod vypadal tak, jak vypadal.
Starty ale máte dobré, že? V Plzni se vydařil.
Já si myslím, že i na něm si trenér něco najde. (smích). Ale ne. Start je opravdu něco, z čeho těžím.