Bronzový medailista z letošního HME Staněk se hned prvním pokusem dostal deset centimetrů za dvacetimetrovou hranici a prakticky tím rozhodl o vítězství. Pokračoval a ve třetí sérii se ještě o sedm centimetrů zlepšil.
„Byl to můj poslední závod do mistrovství světa, takže jsem si říkal, že tam zkusím vykřesat něco víc, protože v tréninku už to bylo docela dobré. Musím říct, že jsem čekal malinko víc, tak za 20,50 určitě,“ řekl.
Na dvoustovce si Němejc navzdory chladnému počasí zlepšil osobní rekord na 20,49 sekundy, čímž splnil potvrzovací limit svazu pro účast na MS v Tokiu. V průběžném žebříčku je na tom dobře, takže je velmi blízko k účasti na světovém šampionátu. Bronzovou medailí se s atletickou kariérou rozloučil Jan Jirka.
|
Jsem nesmrtelná, myslela si. Ale byla jsem mladá a blbá. Vondrová o boji s nemocí
Očekávaný souboj na 400 metrů překážek jednoznačně ovládl Vít Müller, který získal osmý titul časem 48,61 sekundy. Juniorského mistra Evropy Michala Radu porazil o 88 setin sekundy. Naopak v dálkařském sektoru mělo navrch mládí. Vyhrál juniorský mistr Evropy Petr Meindlschmid výkonem 788 centimetrů o devět centimetrů před českým rekordmanem Radkem Juškou.
Roli favoritky v běhu na 400 metrů potvrdila Lada Vondrová, která vydržela provozuschopná jako jediná z bronzové štafety z letošního HME. Vyhrála za 52,97 sekundy. Byla spokojenější s umístěním než s časem.
Podmínky nenahrály ani Kristiině Sasínek Mäki při její snaze o potvrzovací limit v běhu na 1500 metrů 4:06 minuty. Sice získala republikový titul, ale časem 4:13,04 byla od požadovaného výkonu daleko. Zlatý úspěch manželské dvojice potvrdil Filip Sasínek triumfem na patnáctistovce za 3:39,35.
V oštěpařském sektoru nepadla hranice 60 metrů mezi ženami ani 80 metrů mezi muži. Vyhráli Andrea Železná (57,91) a Martin Konečný (79,44).
MČR v atletice v Jablonci nad Nisou
Muži:
Ženy: