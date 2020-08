Dukla si na 60. titul musí počkat, atletičtí mistři jsou poprvé z Brna

Dukle, která postrádala některé opory, nepomohl ani výborný výkon oštěpaře Vítězslava Veselého. Mistr světa z roku 2013 vyhrál hodem dlouhým 83,03 metru, což byl jeho nejlepší výkon za poslední čtyři sezony.

„Hodnotím to jedině kladně a trochu s překvapením. Je to povzbuzení do dalšího tréninku a dalších závodů,“ uvedl na facebookovém profilu atletického svazu Veselý, který absolvoval jen tři pokusy.

„Měl jsem nějaké problémy s nohama, takže jsem nechtěl moc divočit. Právě to asi pomohlo tomu, že jsem na rozběhu nedělal psí kusy a srovnal si to,“ řekl bývalý evropský šampion a bronzový olympijský medailista.

Sprinterský double předvedla Nikola Bendová, která po stovce ovládla i dvojnásobnou trať. Běžkyně pražského Olympu si v mírném protivětru vylepšila osobní rekord na 23,21 sekundy, čímž se zařadila na sedmé místo historických domácích tabulek. Rychleji běžela z českých sprinterek 200 metrů naposledy v roce 2011 Denisa Rosolová.

Dvě prvenství si připsal také pardubický Jiří Vondráček, který o centimetr vyhrál dálku a pak potvrdil roli favorita v trojskoku. Závod mužů na 400 metrů ozdobil rychlým časem dvacetiletý Matěj Krsek z Kladna. S novým osobním maximem 46,00 sekundy mu patří osmá příčka v české historii.