Český šampionát na konci června. Atleti stále doufají a nic nemění

To ale není pro členské federace závazné. Znamená to jen, že se ve stejném termínu nebudou konat žádné velké mítinky. Češi se zatím pro svůj šampionát drží termínu na konci školního roku, i když je situace velmi nejistá.

„Stále doufáme, že na rozhodnutí o případném posunu ještě chvíli čas máme. Jsme v intenzivním kontaktu s pořadatelem mistrovství ČR a ladíme možnosti, nicméně čas na definitivní posun mistrovství republiky z červnového termínu prozatím podle nás ještě nenastal,“ uvedl předseda svazu Libor Varhaník.

Pokud by se šampionát nakonec posunul, pravděpodobně by ho svaz směřoval na začátek srpna do termínu vyhrazeného mezinárodní federací. V současné době atleti mohou v omezeném režimu trénovat na venkovních sportovištích, ale závody zatím povolené nejsou. Svaz čeká na uvolnění vládních restrikcí, aby mohl alespoň nějaké soutěže uspořádat, třeba i bez diváků.

Mezinárodní federace chtěla oznámením víkendu pro národní mistrovství dát atletům po celém světě alespoň nějaký záchytný bod.

„Pokud to bude možné, naplánujeme opožděnou venkovní sezonu od srpna do října, abychom atletům pomohli zjistit, jak na tom po této pauze jsou. Doufáme, že to bude moci začít národními šampionáty v řadě zemí na severní polokouli začátkem srpna, protože na tyhle závody nedopadnou omezení cestování do ciziny,“ uvedl v tiskové zprávě prezident WA Sebastian Coe.

Ať už na tom atleti budou v případných podzimních závodech jakkoliv, účast na OH v Tokiu si v nich zajistit nemohou. Světová atletika totiž až do konce listopadu zmrazila žebříčky i možnost plnit olympijské limity.

Zatímco šampionát na dráze má zatím v Česku červnový termín, řada dalších národních mistrovství už musela být kvůli koronaviru odložena. Maratonci se o medaile utkávají při Pražském maratonu, který byl přeložen z 3. května na 11. října. V sobotu 11. dubna měl být v Pardubicích republikový šampionát v půlmaratonu, ale ten byl odložen na neurčito.

Neuskutečnily se ani jarní republikové šampionáty v chůzi a na konci dubna nebude mistrovství republiky v běhu na 10 000 metrů na dráze.