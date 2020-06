Atleti budou mít venku první domácí mistrovství, na dráze poběží i Joglová

Joglová chtěla loni otestovat formu na pětce při dráhovém mistrovství republiky, ale neměla zaběhnutý výkon a nedostala výjimku, takže pár dní před šampionátem byla ze startovní listiny vyškrtnuta. Tehdy to nesla hodně špatně.

„Tak jsem se těšila, tak jsem k tomu směřovala. Hlava na to byla nastavená. Potřebovala vyvrcholení, které nepřišlo. Na republikovém šampionátu běžely čtyři holky, jedna z nich nedokončila. Tehdy mě to hodně mrzelo, cítila jsem nespravedlnost a na chvíli mě to zlomilo,“ vrátila se k tomu v nedávné výpovědi pro server Bez frází.

Dvacátá maratonkyně loňského MS tentokrát měla možnost kvalifikovat se půlmaratonským časem. Požadavek má díky únorovému osobnímu rekordu 1:15:30 splněný s přehledem. Na dráhu se vrátí po dlouhé době.

„Přípravu jsme přizpůsobili závodu a šli více do rychlosti. Ta se mi hodí i v celkovém konceptu v tréninku na maraton a ukázalo se, že trénink efekt má. Netroufnu si říct, jak přesně poběžím, ale pokusím se prodat vše, co jsem doposud natrénovala a těším se na závod, i když mě těch 25 kol upřímně hodně děsí,“ uvedla v tiskové zprávě svazu.

To Stewartová má s dráhovou desítkou bohaté zkušenosti. Od roku 2017 na domácím mistrovství neprohrála a v součtu s titulem z roku 2015 se v historické bilanci rovná Aleně Peterkové. V sobotu se může v čele této statistiky osamostatnit. „Přiznám se, že jsem před mistrovstvím trochu nervózní. Přeci jen byla příprava trochu jiná a nevím, co od sebe i od ostatních můžu čekat. Po karanténě jsem absolvovala jeden menší závod, ale ten nebyl úplně vypovídající. I když si myslím, že jsem natrénovala spoustu kvality i objemu, ta nejistota tam stále je,“ svěřila se.

Mezi muži jsou ve startovní listině elitní silniční běžci Vít Pavlišta a Jiří Homoláč. Pavlišta získal titul v roce 2017, ale sobotní závod bere především jako rychlostní test v přípravě na maraton.

Homoláč na první titul stále čeká, zatím má dvě stříbra a bronz. Od minulého týdne bojuje s nachlazením. „Uvidíme, jak to bude vypadat na posledním těžším tréninku. Snad to půjde, protože by mě případná neúčast po pěti měsících tréninku dost mrzela,“ poznamenal.

Závodní program ve Slavkově u Brna začne v 17:25 závodem žen. Na trať se vedle nich a mužů vydají ještě junioři a juniorky.