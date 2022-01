Světový rekordman Coleman se vrací po trestu, poběží v New Yorku

Vítězství bude obhajovat Ronnie Baker, závodit se chystá i tabulkově nejrychlejší muž stovky minulé sezony Trayvon Bromell nebo další Američan Noah Lyles.

Coleman v roce 2018 zaběhl šedesátku v hale za 6,34 sekundy, což je nejlepší čas historie. Je úřadujícím mistrem světa na 100 metrů z roku 2019. O olympijské hry v Tokiu ale přišel kvůli trestu za zmeškání dopingových kontrol. Ten mu byl z původních dvou let snížen na 18 měsíců, ani tak vrchol minulé sezony nestihl. Distanc mu vypršel v listopadu a už tehdy plánoval comeback.

„Myslím, že to bude hodně emotivní být zase na závodech a ukázat lidem, co dokážu,“ očekával pětadvacetiletý sprinter.

Na mítink v New Yorku se chystají i olympijští šampioni Ryan Crouser, Athing Muová a Katie Nageotteová. Koulař Crouser vstoupí do sezony rok po té, co posunul halový světový rekord na 22,82 metru. Vzhledem k tomu, že venku loni stanovil nové maximum na 23,37 metru, mohl by v této halové sezoně ohrožovat třiadvacetimetrovou hranici.

Mítink v New Yorku začne v sobotu ve 20:20 SEČ.