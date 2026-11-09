Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Bolová se smála: Teď vyhraj i v dospělých! Rada o evropském ocenění i nové skupině

Autor:
  14:38
Sledovat iDNES.cz na Googlu
Překážkář Michal Rada s moderátorem galavečera Atlet roku Alešem Hámou

Překážkář Michal Rada s moderátorem galavečera Atlet roku Alešem Hámou | foto:  Petr Topič, MAFRA

Překážkář Michal Rada s moderátorem galavečera Atlet roku Alešem Hámou
Překážkář Michal Rada s moderátorem galavečera Atlet roku Alešem Hámou
Výškař Jan Štefela a Michal Rada (vpravo) na pódium během vyhlášení ankety...
Junior roku Michal Rada na vyhlášení ankety Atlet roku.
13 fotografií
Po sezoně ho čekalo šestitýdenní volno. Vyrazil do Dolomit a užíval si času s rodinou. Nyní už je ale překážkářský talent Michal Rada znovu v plném tréninkovém zápřahu. A zvyká si i na skupinu věhlasného švýcarského kouče Laurenta Meuwlyho, k níž se v září připojil.

„Po prvních týdnech jsem plný dojmů. Musím si zvyknout na hodně věcí. Ale beru to jako výzvu,“ popisoval devatenáctiletý úřadující juniorský mistr světa na sobotním vyhlášení ankety Atlet roku 2026.

Na něj stejně jako jeho nová parťačka Lurdes Gloria Manuel dorazil přímo z Nizozemska, kde ještě dopoledne oba absolvovali trénink. A stejně jako ona byl i Rada na galavečeru jednou z hvězd.

První vítězka po sedmi letech, nejmladší v historii. Atletkou roku je Manuel

Zatímco Manuel si došla pro vítězství mezi dospělými, on se podruhé v řadě stal juniorem roku a celkově skončil pátý. Po nedávném ocenění Evropské atletiky pro vycházející hvězdu tak do sbírky přidal další úspěch.

„Moc si toho vážím,“ usmíval se někdejší svěřenec trenéra Jiřího Coufa.

Můžete popsat, jak vypadal úvodní týden v nové skupině?
Ten byl ze všech nejtěžší. Jen zjistit, kam mám dojít, kdy, jak... Nastal i trochu zmatek s bydlením, protože prvních pár dní jsem spal po hotelech. Ale zvykl jsem si.

Teď už jste se v nizozemském Papendalu, kde má skupina zázemí, zabydlel?
Zatím budu ještě pořád na hotelu, tolik času tam totiž teď nestrávím. Čeká mě měsíc na soustředění v Jihoafrické republice, pak se vrátím domů na Vánoce a po nich zase pojedeme do tepla. Pak už tedy doufám, že se v Nizozemsku nastěhuju do vlastního bytu. Předběžně jsem domluvený, že budu s jedním nizozemským osmistovkařem, ale uvidíme, jak to dopadne. Po finanční i sociální stránce by se mi samozřejmě líbilo být s někým.

Překážkář Michal Rada s moderátorem galavečera Atlet roku Alešem Hámou

Zatím je vaší největší parťačkou Manuel?
Přesně tak. S Lu jsme v kontaktu každý den. Je příjemné, když po celodenním mluvení anglicky můžete prohodit i něco v češtině. Ale i celá klučičí skupina je moc fajn a jsem rád, jak mě přijali.

Manuel vás zároveň prováděla tamním zázemím?
Na tohle jsem si musel přijít sám. Trochu mě v tom nechala vykoupat… (smích) Ale ne, dělám si legraci. Na něco jsem si přišel sám, něco mi ukázal trenér a zbytek skupina.

Fotbalisté mívají rituál, že když dorazí do nového klubu, musí něco zazpívat. Platí to i v atletice?
Naštěstí tenhle rituál zůstal ve fotbale a do ničeho mě nenutili. Takže jsem se se všemi jen seznámil, pozdravil a tím to skončilo.

Představovat jste se ale asi moc nemusel, ne? Jaký ohlas vyvolalo vaše nedávné ocenění od Evropské atletiky pro vycházející hvězdu?
Všichni mi samozřejmě gratulovali. Femke Bolová mi říkala, že když ona tuhle cenu vyhrála, tak hned o rok později získala ocenění mezi dospělými. A že bych měl dokázat něco podobného. Hodně se kolem toho vtipkovalo a všichni mi přáli.

Jak jste si vyhlášení v Lausanne užil?
Bylo to něco nového. Viděl jsem světové atlety. Stihl jsem prohodit pár slov třeba s výškařem Gianmarcem Tamberim, vítězem mužské kategorie. Bylo příjemné poznat sportovce, na které jsem jako malý koukal a fandil jim.

Rada je vycházející hvězdou Evropy, nejlepšími atlety jsou Werrová a Tamberi

Ve vaší nové skupině působí sprinteři, čtvrtkaři, překážkáři, ale nově i specialisté na osmistovku. Jak jste při trénincích rozdělení?
Jak kdy. Každý trénink je rozdělený jinak. Někdy na kluky a holky, jindy na sprintery a čtvrtkaře. Když se běhá vytrvalost, jsme zase seřazení podle toho, jaké komu vyhovuje tempo. Takže prvních pár dní jsem například běhal vytrvalost i s Lu.

Úvodní týdny přípravy jsou zatím hlavně o objemech. Už v této fázi ale pozorujete hodně novinek?
Už teď bych řekl, že je rozdílná. Dosud jsem ji neměl tak intenzivní, navíc se docela se zaměřují i na silovou přípravu. Takže pro mě je to opravdu nové.

Překážkář Michal Rada slaví v Eugene titul juniorského světového šampiona

Asi je také rozdíl, že běháte s top evropskými atlety.
Určitě. Na jednu stranu je to motivující, ovšem na druhou se také musím hlídat a držet tempo, ke kterému mě navádějí trenéři, abych to nepřepálil. Jak se říká: méně je někdy více. Ale samozřejmě, že když máme tréninky, které jdeme naplno, tak se snažím držet těch nejlepších kluků.

Při takových trénincích se sázíte třeba o kávu?
Slyšel jsem, že něco takového ve skupině koluje, ale zatím jsme se nesázeli. Vždycky jsme se před posledním úsekem jen hecovali, kdo bude první. I tohle je motivace. Zrovna v sobotu jsme ještě před odletem do Česka měli přesně takový trénink. Naštěstí jsem ho vyhrál.

Vyhráváte pravidelně?
Bylo to poprvé. A myslím, že mě k tomu zase dlouho nepustí... (smích)

Jak často nyní budete jezdit do Česka?
Bohužel moc ne. Teď to budou dva týdny o Vánocích, potom se vrátím na delší dobu po halové sezoně a následně až po té venkovní. I během sezony se budu vracet, ale vždycky jen na pár dní. Spočítané to nemám, ale moc dní doma za rok nebudu.

Vstoupit do diskuse
Sledovat iDNES.cz na Googlu

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Tatran vs. Mladá BoleslavFlorbal - 9. kolo - 9. 11. 2026:Tatran vs. Mladá Boleslav //www.idnes.cz/sport
9. 11. 18:00
  • 2.80
  • 5.00
  • 1.85
Dánsko vs. KanadaHokej - Skupina B - 9. 11. 2026:Dánsko vs. Kanada //www.idnes.cz/sport
9. 11. 19:00
  • 30.00
  • 30.00
  • 1.00
Rakousko vs. USAHokej - Skupina A - 9. 11. 2026:Rakousko vs. USA //www.idnes.cz/sport
9. 11. 19:00
  • 30.00
  • 30.00
  • 1.00
Sabalenková vs. MuchováTenis - Skupina 2 - dvouhra - 9. 11. 2026:Sabalenková vs. Muchová //www.idnes.cz/sport
9. 11. 21:00
  • 1.49
  • -
  • 2.59
Andrejevová vs. SvitolinováTenis - Skupina 2 - dvouhra - 9. 11. 2026:Andrejevová vs. Svitolinová //www.idnes.cz/sport
9. 11. 22:30
  • 1.51
  • -
  • 2.54
Dabrowská, Stefaniová vs. Mertensová, ČangTenis - Skupina 1 - 10. 11. 2026:Dabrowská, Stefaniová vs. Mertensová, Čang //www.idnes.cz/sport
10. 11. 00:00
  • 1.39
  • -
  • 2.92
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Nejlepší tenistky světa před objektivem: Nosková oblékla kůži, Siniaková rudou

Mezi osmičku nejlepších se letos probojovaly Linda Nosková a Karolína Muchová....

Ještě před úvodními zápasy Turnaje mistryň se nejlepší tenistky světa postavily před objektivy fotografů. Organizace WTA zveřejnila oficiální snímky osmi nejlepších singlistek a deblových párů...

Fotbalista Tenerife zemřel po hrozivém faulu brankáře, případ prověřuje policie

Fotbalista Tenerife Jesús de Miguel.

Útočník Jesús de Miguel z Tenerife, který v pondělním utkání druhé španělské fotbalové ligy s Andorrou po srážce se soupeřem zkolaboval, zemřel. Bylo mu 30 let.

Halloweenské oslavy sportovních hvězd. Podívejte se, jaké kostýmy letos oblékly

Sportovci oslavili Halloween

Filmoví hrdinové, hudební legendy, pohádkové postavy i pořádná dávka humoru. Sportovní hvězdy letos na Halloween znovu popustily uzdu fantazii a vyměnily dresy za originální převleky. Některé vsadily...

Jsme připraveni hostit hokejový šampionát místo Německa, oznámili Rusové

Ruští hokejisté do 20 let slaví vítězství nad Švédskem.

Světlana Žurovová, olympijská vítězka v rychlobruslení a vlivná poslankyně Státní dumy za Putinovu stranu Jednotné Rusko, prohlásila, že Rusko je připraveno hostit mistrovství světa v hokeji v roce...

Češi se oficiálně připojili k bojkotu Ruska. Ať o nás nikdo nepochybuje, řekli hokejisté

Potyčka mezi českými a ruskými hokejisty při Českých hrách

Finsko, Švédsko, Norsko, Dánsko, Lotyšsko... A Česko! Hokejový svaz redakci iDNES.cz potvrdil, že se oficiálně přidává k zemím, které se rozhodly bojkotovat zápasy s Ruskem. Generální sekretář svazu...

Veřejné ponížení, další spor s IIHF. Kanada a USA se soudí kvůli nedůstojným dresům

Kanadské hokejistky se radují z gólu v utkání proti Švédsku.

Velice jednoduchý design, spousta prázdného místa. Loga výrobců i svazu nejsou k nalezení, tradiční javorový list nahrazuje nápis CANADA. Také vám něco nesedí? Kanaďanky nastupují na mistrovství...

9. listopadu 2026  15:34

Kopecký, další produkt děčínské továrny na talenty. Sejdou se s Houškou v NBA?

Děčínský rozehrávač Jan Kopecký se dere k míči.

Děčínská továrna na talenty vypustila do basketbalové ligy dalšího teenagera. Jako šestnáctiletý bažant loni debutoval v nejvyšší soutěži Marek Houška, po kterém už nyní touží věhlasné kluby z celého...

9. listopadu 2026  15:26

Chaloupek o repre: Mezi trenéry a hráči to funguje. Za Slavii ho potěšil gól i víc minut

Slávista Chaloupek a jeho střela hlavičkou v zápase s Artisem.

Před týdnem v Jablonci dostal devatenáct minut, pak ve fotbalové Lize mistrů proti Arsenalu devět a o víkendu proti Artisu Brno už přes třicet. „Potřebuju každou minutu, abych byl zpátky. Teď jich...

9. listopadu 2026  15:14

Příznivci Legie pobouřili Polsko. Krátce po tragédii v Krakově uráželi policii

Fanoušci Legie Varšava během víkendového ligového utkání.

Zatímco většina polské společnosti truchlila po tragických událostech v Krakově, při nichž utrpěli vážná zranění při zásahu proti ozbrojenému útočníkovi také dva policisté, příznivci Legie Varšava...

9. listopadu 2026  15:02

Bronz po více než dvou dekádách. Češky si na ME v lakrosu poradily s Německem

České hráčky slaví vítězství nad Skotskem na mistrovství světa v šestkovém...

České reprezentantky v šestkovém lakrosu získaly na mistrovství Evropy ve španělském Salou bronzové medaile. V závěrečném zápase o třetí místo porazily Německo 10:7. Bronzu se dočkaly počtvrté po...

9. listopadu 2026

Srážka Andělů s realitou. Trenér po poháru s Maďarkami: Evropská špička je jinde

Most, 5. 9. 2026, interliga házenkářek, Baník Most (Černí andělé) - Slavia...

Tři roky se marně prokousávaly do základní skupiny Evropské ligy, ani letos to nevypadá růžově. Házenkářky Mostu v úvodním utkání 3. předkola v maďarském Ostřihomu schytaly výprask 19:33 a jejich...

9. listopadu 2026  14:58

Bolová se smála: Teď vyhraj i v dospělých! Rada o evropském ocenění i nové skupině

Překážkář Michal Rada s moderátorem galavečera Atlet roku Alešem Hámou

Po sezoně ho čekalo šestitýdenní volno. Vyrazil do Dolomit a užíval si času s rodinou. Nyní už je ale překážkářský talent Michal Rada znovu v plném tréninkovém zápřahu. A zvyká si i na skupinu...

9. listopadu 2026  14:38

Gabriel po remíze se Spartou: Měli jsme vyhrát, soupeř byl hodně zranitelný

Plzeňský obránce Adam Gabriel (vpravo) během duelu se Spartou.

Je sparťanským odchovancem, ale nyní patří k oporám zadních řad Viktorie Plzeň. Obránce Adam Gabriel se po letním přestupu z dánského Midtjyllandu rychle zabydlel v novém prostředí a svými výkony si...

9. listopadu 2026  14:23

Yamal zápas s Českem vynechá. Do Prahy nepoletí kvůli problémům s kolenem

Lamine Yamal se stal nejmladším kapitánem Barcelony v historii.

Až ve čtvrtek večer španělští fotbalisté vyběhnou v Lize národů na pražské Letné, nebude mezi nimi hvězdný Lamine Yamal. Ten se totiž k národnímu týmu kvůli problémům s kolenem připojí až před...

9. listopadu 2026  13:30,  aktualizováno  14:22

Vítězný Norris je zpět. Na pódiu si však málem způsobil ošklivé zranění

Lando Norris z McLarenu během kvalifikace na Velkou cenu Brazílie.

Jak byl začátkem roku ztracený a zoufalý, jak nestačil nejlepším a utápěl se ve vlastních chybách i sebelítosti, tak ve Velké ceně Brazílie formule 1 dominoval. Mistrovskému McLarenu se po letní...

9. listopadu 2026  13:46

Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí
Podzim s miminkem: Jak vrstvit oblečení, aby bylo v teple a pohodlí

Podzim s miminkem přináší krásné procházky, ale také velké změny teplot během dne. Ráno bývá chladno, odpoledne ještě příjemně teplo a vždy musíte...

Premiéra jako hrom! Ouattara byl u tří gólů. Navíc vydržel v tempu, chválí Trousil

Hlavičkový souboj teplického Roberta Jukla s pardubickým Arounou Ouattarou.

Během nadcházející reprezentační přestávky si mohou fotbalisté Pardubic v klidu odpočinout. Ve 14. kole první fotbalové ligy totiž vyhráli na hřišti Teplic jednoznačně 4:1. A velkou zásluhu na...

9. listopadu 2026  13:35

Útočník Lakatoš se přesouvá do Finska. Ilves s ním uzavřel dvouměsíční smlouvu

Dominik Lakatoš padá v souboji s Adamem Smithem.

Hokejový útočník Dominik Lakatoš mění slovenskou extraligu za Finsko. Devětadvacetiletý hráč skončil v Dukle Trenčín a nově bude nastupovat za Ilves Tampere. Druhý tým severské soutěže oznámil...

9. listopadu 2026  13:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.