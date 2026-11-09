„Po prvních týdnech jsem plný dojmů. Musím si zvyknout na hodně věcí. Ale beru to jako výzvu,“ popisoval devatenáctiletý úřadující juniorský mistr světa na sobotním vyhlášení ankety Atlet roku 2026.
Na něj stejně jako jeho nová parťačka Lurdes Gloria Manuel dorazil přímo z Nizozemska, kde ještě dopoledne oba absolvovali trénink. A stejně jako ona byl i Rada na galavečeru jednou z hvězd.
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První vítězka po sedmi letech, nejmladší v historii. Atletkou roku je Manuel
Zatímco Manuel si došla pro vítězství mezi dospělými, on se podruhé v řadě stal juniorem roku a celkově skončil pátý. Po nedávném ocenění Evropské atletiky pro vycházející hvězdu tak do sbírky přidal další úspěch.
„Moc si toho vážím,“ usmíval se někdejší svěřenec trenéra Jiřího Coufa.
Můžete popsat, jak vypadal úvodní týden v nové skupině?
Ten byl ze všech nejtěžší. Jen zjistit, kam mám dojít, kdy, jak... Nastal i trochu zmatek s bydlením, protože prvních pár dní jsem spal po hotelech. Ale zvykl jsem si.
Teď už jste se v nizozemském Papendalu, kde má skupina zázemí, zabydlel?
Zatím budu ještě pořád na hotelu, tolik času tam totiž teď nestrávím. Čeká mě měsíc na soustředění v Jihoafrické republice, pak se vrátím domů na Vánoce a po nich zase pojedeme do tepla. Pak už tedy doufám, že se v Nizozemsku nastěhuju do vlastního bytu. Předběžně jsem domluvený, že budu s jedním nizozemským osmistovkařem, ale uvidíme, jak to dopadne. Po finanční i sociální stránce by se mi samozřejmě líbilo být s někým.
Zatím je vaší největší parťačkou Manuel?
Přesně tak. S Lu jsme v kontaktu každý den. Je příjemné, když po celodenním mluvení anglicky můžete prohodit i něco v češtině. Ale i celá klučičí skupina je moc fajn a jsem rád, jak mě přijali.
Manuel vás zároveň prováděla tamním zázemím?
Na tohle jsem si musel přijít sám. Trochu mě v tom nechala vykoupat… (smích) Ale ne, dělám si legraci. Na něco jsem si přišel sám, něco mi ukázal trenér a zbytek skupina.
Fotbalisté mívají rituál, že když dorazí do nového klubu, musí něco zazpívat. Platí to i v atletice?
Naštěstí tenhle rituál zůstal ve fotbale a do ničeho mě nenutili. Takže jsem se se všemi jen seznámil, pozdravil a tím to skončilo.
Představovat jste se ale asi moc nemusel, ne? Jaký ohlas vyvolalo vaše nedávné ocenění od Evropské atletiky pro vycházející hvězdu?
Všichni mi samozřejmě gratulovali. Femke Bolová mi říkala, že když ona tuhle cenu vyhrála, tak hned o rok později získala ocenění mezi dospělými. A že bych měl dokázat něco podobného. Hodně se kolem toho vtipkovalo a všichni mi přáli.
Jak jste si vyhlášení v Lausanne užil?
Bylo to něco nového. Viděl jsem světové atlety. Stihl jsem prohodit pár slov třeba s výškařem Gianmarcem Tamberim, vítězem mužské kategorie. Bylo příjemné poznat sportovce, na které jsem jako malý koukal a fandil jim.
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Rada je vycházející hvězdou Evropy, nejlepšími atlety jsou Werrová a Tamberi
Ve vaší nové skupině působí sprinteři, čtvrtkaři, překážkáři, ale nově i specialisté na osmistovku. Jak jste při trénincích rozdělení?
Jak kdy. Každý trénink je rozdělený jinak. Někdy na kluky a holky, jindy na sprintery a čtvrtkaře. Když se běhá vytrvalost, jsme zase seřazení podle toho, jaké komu vyhovuje tempo. Takže prvních pár dní jsem například běhal vytrvalost i s Lu.
Úvodní týdny přípravy jsou zatím hlavně o objemech. Už v této fázi ale pozorujete hodně novinek?
Už teď bych řekl, že je rozdílná. Dosud jsem ji neměl tak intenzivní, navíc se docela se zaměřují i na silovou přípravu. Takže pro mě je to opravdu nové.
Asi je také rozdíl, že běháte s top evropskými atlety.
Určitě. Na jednu stranu je to motivující, ovšem na druhou se také musím hlídat a držet tempo, ke kterému mě navádějí trenéři, abych to nepřepálil. Jak se říká: méně je někdy více. Ale samozřejmě, že když máme tréninky, které jdeme naplno, tak se snažím držet těch nejlepších kluků.
Při takových trénincích se sázíte třeba o kávu?
Slyšel jsem, že něco takového ve skupině koluje, ale zatím jsme se nesázeli. Vždycky jsme se před posledním úsekem jen hecovali, kdo bude první. I tohle je motivace. Zrovna v sobotu jsme ještě před odletem do Česka měli přesně takový trénink. Naštěstí jsem ho vyhrál.
Vyhráváte pravidelně?
Bylo to poprvé. A myslím, že mě k tomu zase dlouho nepustí... (smích)
Jak často nyní budete jezdit do Česka?
Bohužel moc ne. Teď to budou dva týdny o Vánocích, potom se vrátím na delší dobu po halové sezoně a následně až po té venkovní. I během sezony se budu vracet, ale vždycky jen na pár dní. Spočítané to nemám, ale moc dní doma za rok nebudu.