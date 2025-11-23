Tlak si nepřipouštím, ujišťuje překážkářský talent Rada. Svět v něm vidí Warholma

Michal Rada na juniorském mistrovství Evropy v atletice v Tampere. | foto: Jaroslav Svoboda/ČAS

Michal Koubek
V úterý nastoupí do letadla a na tři týdny zamíří do Jihoafrické republiky, kde ho vůbec poprvé v kariéře čeká soustředění v teple. Těší se. Přípravu Michal Rada zahájil na Šumavě, načež pod vedením trenéra Jiřího Coufa běhal doma v Českých Budějovicích. „Ve dvou stupních žádná krása,“ prohodí osmnáctiletý mladík.

Provází ho pověst jednoho z největších atletických talentů. Nejen českých! V srpnu v Tampere získal na čtyřstovce překážek juniorský evropský titul, navíc časem 48,78 sekundy přepsal rekord šampionátu a jen čtyři setiny mu chyběly k historickému kontinentálnímu maximu věkové kategorie, které 41 let drží Sovět Vladimir Butko.

Na nedávném galavečeru Atlet roku převzal ocenění pro nejlepšího juniora i objev sezony.

Už podruhé si vysloužil nominaci na evropskou vycházející hvězdu.

Jsem přesvědčený, že co v současnosti děláme, není jen příprava na další rok, ale hlavně do budoucna. Takže hrr, abych už trénoval jako profíci, nejsem. Jednou to přijde, letos ještě ne.

Témata: Sport, Michal Rada
