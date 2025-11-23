Provází ho pověst jednoho z největších atletických talentů. Nejen českých! V srpnu v Tampere získal na čtyřstovce překážek juniorský evropský titul, navíc časem 48,78 sekundy přepsal rekord šampionátu a jen čtyři setiny mu chyběly k historickému kontinentálnímu maximu věkové kategorie, které 41 let drží Sovět Vladimir Butko.
Na nedávném galavečeru Atlet roku převzal ocenění pro nejlepšího juniora i objev sezony.
Už podruhé si vysloužil nominaci na evropskou vycházející hvězdu.
Jsem přesvědčený, že co v současnosti děláme, není jen příprava na další rok, ale hlavně do budoucna. Takže hrr, abych už trénoval jako profíci, nejsem. Jednou to přijde, letos ještě ne.