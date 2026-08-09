Juniorský mistr světa, navíc v evropském rekordu. Překážkář Rada zazářil v Eugene

Rada navázal na loňský juniorský evropský titul. Svěřenec Jiřího Coufa byl ve finále nejrychlejší na všech mezičasech a zvítězil s náskokem 64 setin před největším favoritem Taidžuem Gotem z Japonska.
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Tyčkařka Krutilová je juniorskou mistryní světa, desetibojař Juliš má v Eugene bronz
Nový šampion si vylepšil loňský osobní rekord o 19 setin. Z čela historických juniorských evropských tabulek odsunul Vladimira Budka z někdejšího Sovětského svazu. Jeho čas z roku 1984 pokořil o 15 setin.
V Eugene se postaral o čtvrtou medaili pro českou výpravu. Zlato získali tyčkařka Nicole Krutilová zlato a desetibojař Adam Juliš bronz, hned v prvním soutěžním dnu se o stříbro zasloužila smíšená štafeta na 4x400 metrů.
V závěrečném dnu šampionátu byl ještě Adam Červinka pátý v běhu na 3000 metrů překážek a Filip Toul doběhl jako druhý nejlepší Evropan šestý na 1500 metrů.
Mistrovství světa juniorů v atletice
Eugene (USA):
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