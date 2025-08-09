Rekord šampionátu a zlato. Rada ovládl na juniorském ME běh na 400 metrů překážek

Rada dokonale splnil roli velkého favorita a navázal na loňské vítězství na dorosteneckém mistrovství Evropy v Banské Bystrici.
Osmnáctiletý českobudějovický talent porazil druhého Španěla Ikera Morena o 88 setin a výrazně vylepšil také národní juniorský rekord 49,08, který stanovil v červnu na Zlaté tretře v Ostravě.
Jen těsně mu nevyšel útok na letitý evropský juniorský rekord, který vytvořil v roce 1984 sovětský reprezentant Vladimir Budko časem 48,74. O rekord šampionátu připravil Rusa Timofeje Chalyje, který v roce 2013 v Rieti zaběhl výkon 49,23.
V dlouhodobých českých tabulkách mezi seniory se Rada posunul před Lukáše Součka, s nímž se dosud dělil o třetí místo. Před ním jsou jen rekordman Jiří Mužík (48,27) a Vít Müller (48,41).
Závod na 400 metrů překážek na juniorském ME dosud z českých atletů vyhrály jen Alena Rücklová (1999) a Zuzana Hejnová (2005). Pozdější dvojnásobná světová šampionka tehdy vytvořila rekord ME časem 55,89, který v sobotu překonala Rumunka Alexandra Stefania Utaová výkonem 55,55.
Táborská do běhu na 200 metrů nastupovala v roli favoritky díky nejlepšímu osobnímu rekordu ze všech finalistek a dlouho vedla. V závěru ji ale předstihly Němka Judith Bilepo Mokobeová (23,40) a těsně Britka Lucy Tallonová (23,49), s níž Češka prohrála o čtyři tisíciny.
Po pátečním triumfu dálkaře Petra Meindlschmida má česká výprava v Tampere už čtyři medaile.