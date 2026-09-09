Těším se na změnu. Lu mi prošlapala cestu, říká vycházející atletická hvězda Rada

„Nikdy jsem nebyl ten typ, který by se ze školy stresoval, ale maturita je velký milník. Pořád se vám to honí v hlavě, musíte se na to dlouze připravovat. A do toho závody, kdy jsem jeden den závodil, jel domů a hned druhý den ráno jsem maturoval. Nedopřál jsem si úplně odpočinek, který bych měl mít,“ vracel se Rada v úterý na setkání s novináři k době, kdy se mu tolik nedařilo.
Sportovní gymnázium v Českých Budějovicích nakonec zakončil s vyznamenáním, odinstaloval všechny sociální sítě, dbal na spánek i výživu a najednou se cítil úplně jinak. Když pak přišel v srpnu vrchol sezony v podobě juniorského světového šampionátu v americkém Eugene, devatenáctiletý talent na ikonickém oregonském stadionu opět létal.
Co víc, na 400 metrů překážek vylepšil svůj čas na 48,59 sekundy, stal se juniorským mistrem světa a po 42 letech překonal evropský juniorský rekord Sověta Vladimira Butka. A tak není divu, že vycházející hvězdu, která je často připodobňována i k norskému fenoménu Karstenu Warholmovi, si vyhlédl jeden z nejlepších atletických trenérů současnosti Laurent Meuwly.
„Jasná volba to pro mě ale nebyla, zvažoval jsem i jiné možnosti, třeba Ameriku. Trochu se to ve mně pralo, jestli být v Praze, nebo je Nizozemsko ta správná volba, ale věřím, že je.“
Po dvanácti letech tak končí spolupráci s trenérem Jiřím Coufou, který ho vedl od prvních atletických krůčků. „Bude to náročné a mám z toho určitý respekt, ale převažuje pocit, že se na tu změnu těším, stejně tak na nové lidi i prostředí.“
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Meuwly ho kontaktoval už na konci minulé sezony a nabídl mu odjet na soustředění do Jihoafrické republiky, kde strávil tři týdny se skupinou, jejíž součástí je třeba nizozemská hvězda Femke Broedersová-Bolová a druhý rok už i nejlepší česká čtvrtkařka Lurdes Gloria Manuel. „Jsem vděčný, že Lu už mi tu cestičku prošlapala a že díky ní to mám o kus snazší. Myslím si, že kdyby Lu neměla takové výsledky, tak bych to tak lehké neměl.“
„Doteď jsem trénoval většinou sám, takže je to pro mě nové – vidět, jak se v tréninku podporují. Ta skupina je poměrně velká, vždycky máte s kým trénovat a oni dost dbají i na vztahy ve skupině. Není dobré, kdybyste jeli na měsíc na soustředění a s nikým jste se tam neměli rádi.“
Loni se ale v Africe hned po pár dnech zranil. „Ukázalo mi to, jak skupina funguje, když je člověk zraněný, co oni s tím dělají. Do týdne jsem byl schopný poměrně solidně trénovat a na konci soustředění už jsem byl v plném režimu. Jsem rád, že i tuhle stránku atletického života jsem viděl, i když nechtěně.“
Jedenapadesátiletý Švýcar pak Radovi pomohl i k premiéře na mítinku Diamantové ligy v Lausanne. „Byl to zážitek a splněný sen. Na Diamantové lize jsem nebyl nikdy ani jako divák, natož jako atlet. Takže z první dráhy jsem si to užil a jsem šťastný za příležitost vidět, jak se ti nejlepší připravují a rozcvičují, jaké mají rituály… Byla to zase další lekce.“
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Světová špička v čele s olympijským vítězem Raiem Benjaminem, fenoménem Karstenem Warholmem a novým světovým rekordmanem Alisonem dos Santosem je pro něj ale stále o více než dvě sekundy vzdálená. Sleduje ji však s obdivem.
„Kdyby mi to někdo řekl na začátku sezony, že Dos Santos zaběhne světový rekord, asi bych nevěřil. Jeho krok mezi překážkami a technika je ale naprosto neuvěřitelná, koukal jsem na to s otevřenou pusou,“ směje se.
„Já zatím spíš běhám podle pocitů, nemám fyzické proporce, abych běhal mezeru na dvanáct kroků. Ale doufám, že to třeba někdy přijde.“