Sázíme se o místo na rybách, říkají diskařští bratři Forejtové

Jakub si výkonem 55,54 metru z druhé série dokonce vylepšil osobní rekord. Nestačil pouze na vítězného úřadujícího šampiona republiky Marka Bártu.



„S novým osobákem jsem samozřejmě spokojený, ale ideální závod to určitě nebyl. Myslím si, že je tam ještě hodně velká rezerva,“ vykládal Jakub Forejt po mítinku.

Bratr Michal musel skousnout porážku od svého sourozence, za kterým zaostal o rovných šedesát centimetrů. „Výkon zdaleka není takový, jaký jsem mohl předvést, jsem však především hrozně rád, že se akce uskutečnila. Neberu to jako neúspěch,“ prohlásil juniorský vicemistr světa ze švédského Boras z loňského roku.

V diskařském sektoru se v Plzni nakonec představilo pouze šest závodníků. Na poslední chvíli se odhlásil jeden z favoritů Tomáš Voňavka. Atleti se tak v kruhu střídali v neskutečném tempu, šest pokusů absolvovali přibližně během půlhodiny.



„Na začátek sezony není špatné, když to takhle odsýpá, ale ve vrcholné formě bych tohle nechtěl,“ přiznal Jakub Forejt. „Já bych to trochu zbrzdil, šest lidí je opravdu málo. Vždycky jsem se vrátil od trenérky, sedl si jen tak na třicet vteřin a zase jsem šel házet,“ vyprávěl Michal. Že se bratři seřadili ve výsledkové listině hned za sebou a dokázali si, že na pozdním startu jsou na tom výkonnostně celkem podobně, není dobrou zprávou pro jejich soutěživou povahu. Zřejmě se nyní budou navzájem hecovat ještě víc než dosud...

„Určitě mi to dá sežrat. Sami jsme si dali takovou sázku, že kdo bude lepší, vybírá si místo u vody na rybách. Doufám, že brácha není tak zkušený a nevybere si to nejlepší,“ popichoval svého největšího rivala Michal. „Soutěživí jsme úplně ve všem. Už jsme se trochu zklidnili, jsme rozumnější, ale dřív to bylo hrozné,“ dodal.

„Našli jsme, že na nás byly dokonce vypsané kurzy, tak jsme z toho měli srandu,“ usmíval se Jakub, podle sázkových kanceláří poměrně jasný outsider, který však z bratrského souboje nakonec vyšel vítězně. Další start čeká bratry Forejtovy ve středu, kdy se představí na mítinku v pražském Edenu. Vrcholem sezony by pro ně mělo být srpnové mistrovství republiky, které se uskuteční v Plzni.