Čtvrtkař Desenský: Lídr Evropy? Těší to, ale hlavu v oblacích nemám

Přesto, co tomu říkáte?

Že je to povzbuzení, ale beru to tak, že všichni nejlepší letos ještě neběželi.

Přesto vítězství na prestižním mítinku, osobní rekord, s tím musí být spokojenost?

Určitě, třeba skalp Nizozemce Tonyho van Diepena, který byl na loňském halovém mistrovství Evropy třetí, je cenný.

A závod samotný?

Mám radost, jak se mi povedl. Dobře jsem seběhl, nebyla tam žádná kolize, a když se na mě v závěru soupeři dotahovali, tak jsem měl sílu jejich útok odrazit. Jen škoda, že tuhle formu nebudu moc prodat na mistrovství světa, na které jsem se letos připravoval.

Světový šampionát v Číně, který byl kvůli koronaviru zrušen, byl hlavním zimním vrcholem?

Přesně tak. Příprava směřovala k němu a časy ukazují, že by to nemuselo být z mé strany špatné. Navíc byla šance i na solidní výsledek, přece jen vzhledem k letošní olympiádě v Tokiu se někteří světoví borci hale tolik nevěnují. Příští rok, kdy taková velká akce není, to asi bude těžší.

Už dvakrát jste si v tomto zimním období zlepšil osobní rekord, čemu přičítáte výbornou formu a zlepšení? Jiné přípravě?

Neřekl bych, byla prakticky stejná, ale letos vše proběhlo podle plánu a byl jsem zdravý. Možná trochu rozdíl byl v tom, že kvůli loňskému světovému šampionátu v Dauhá, který byl hodně pozdě, byla posunutá a tím pádem trochu kratší, takže spíše v intenzitě. Sám jsem byl zvědavý, co to udělá, ale je zatím to vychází dobře.

O halový vrchol sezony jste kvůli koronaviru přišel, co to pro váš program v hale znamená?

Teď řešíme jeho podobu, závodit bych ještě chtěl. Pochopitelně budu za dva týdny na halovém domácím šampionátu, teď jsou ve hře nějaké starty v zahraničí, nejblíže konkrétně mítink v Istanbulu.

Svým halovým osobním rekordem jste se na necelé tři desetiny přiblížil venkovnímu osobnímu rekordu, který ale za několik týdnů bude pět let starý. Nepřišel už čas ho překonat a dostat se jím pod hranici 46 vteřin?

Pět let se bavíme o tom, jak dobrou formu ze zimy přenést ven, snad se to letos konečně podaří. A pokud ano, tak doufám, že to prodám třeba na mistrovství Evropy. A kdyby se předtím povedla olympiáda, byla by to paráda.

Jste stálým členem české štafety, nově i smíšené, tam asi je slušná šance se na olympiádu dostat.

Možná ano, ale zase tak jednoduché to není. Letos není před olympiádou žádná velká akce, kde by se dal zaběhnout potřebný čas, takže bude těžké najít termín a závod, kde by to dalo. Navíc není jednoduché, aby se právě na ten jeden, případně dva závody všem členům štafety sešla ta pravá forma.