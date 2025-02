Rekord po pěti letech. Jsem nadšený, že to ještě jde, jásá Desenský

Na halovém mistrovství republiky v Ostravě se ve finále dostal na čas 46,20 vteřiny, o 16 setin rychlejší, než byly jeho dosavadní nejlepší výkony.

Tento výkon, který ho v evropských tabulkách řadí na přední místa, mu pomohl k halovému mistrovskému titulu na této trati. Čtvrtému v kariéře, ale prvnímu od roku 2018.

Navíc jím přesně na setinu splnil limit pro start na letošním halovém mistrovství Evropy, na něž se do nizozemského Apeldoornu vydá příští týden.

Už přemýšlíte o tom, že na mistrovství Evropy v této formě budete patřit k širšímu okruhu běžců s nadějí na dobrý výsledek?

Přemýšlíme a zvažujeme, jak to provést. Definitivně rozhodneme až v příštích dnech.

Co je ve hře?

Třeba individuální závod ani nepoběžím, ale soustředím se na smíšenou štafetu.

Důvod?

V ní máme šanci na velmi dobrý výsledek a vzhledem k programu, který je dost nahuštěný, rozmýšlíme, zda má cenu tříštit síly. Naděje na úspěch v té smíšené štafetě je přece jen větší.

Zopakujete medailový úspěch z Toruně v roce 2021?

To by bylo krásné, ale ještě uvidíme, jak to všechno dopadne.

Před cestou na šampionát si můžete užívat mistrovský titul v závodě, v němž jste si po dlouhé době vylepšil osobní rekord. Jaký to pro vás byl závod?

Pro mě úspěšný, ve kterém jsem se cítil výborně. Navíc jsem v něm dokázal využít výhodnou dráhu, v níž jsem závod rozbíhal.

Startoval jste ze šesté, tedy z vnější krajní dráhy. V čem je tak výhodná?

Jednak díky klopení zatáčky běžíte chvíli mírně z kopce, jednak jste od startu před ostatními a pokud to dobře zaběhnete, nemůže vás nikdo zavřít, abyste se potom musel do čela těžko probojovávat. V tomhle to pro mě bylo v ostravském finále opravdu ideální.

Dva týdny před šampionátem jste v Ostravě běžel kvalitně obsazený mítink. Proč pro vás nebyl tak úspěšný jako na mistrovství republiky?

Hodně právě kvůli té dráze, běžel jsem tam z nevýhodně druhé a to je přece jen rozdíl. Avšak už tam jsem cítil, že na tom jsem dobře – bylo to jen o tom, kde to prodat. Bohužel do šampionátu nebyl žádný kvalitní závod, takže to zůstalo znovu na Ostravě.

Na vylepšení nejlepšího času jste čekal pět let. Něco jste změnil v tréninku, aby to konečně přišlo?

Žádné dramatické změny nebyly, jen jsem trénink přizpůsoboval tomu, co mi vyhovuje.

Patříte nyní k menšině čtvrtkařů, kteří mají lepší osobní rekord v hale. Čím to je?

Možná mně asi o trochu víc sedí, že v hale se druhá dvoustovka běží v kontaktu. Možná pak mohu v hale víc těžit ze své rychlosti než venku.

K ne tak časté neobvyklosti patří i to, že svůj předchozí osobní rekord jste si vytvořil před pěti lety také v hale. Před necelými třemi lety jste ho svým nejlepším časem venku vyrovnal. Budilo vás 46,36 vteřiny ze sna?

To snad ani ne, ale opravdu to vypadalo, že jeho překonání je pro mě zakleté. Jak venku, tak v hale.

V Ostravě jste se znovu přiblížil k prolomení hranice 46 vteřin, která je pro čtvrtkaře hodně významná. Podaří se vám to konečně v této sezoně třeba na venkovním stadionu?

Takové úvahy u mě proběhly už hodněkrát. Snad to letos vyjde, jako se to podařilo hodně čtvrtkařům.

Michal Desenský

Co myslíte?

Že když v hale běží čas 46,50, tak venku jsou o vteřinu rychlejší.

Když se běžci dlouho nedaří zlepšovat na své trati, zvažuje někdy její změnu. Čtvrtkaři často přecházejí na dvojnásobnou trať. Měl jste v minulých letech takové myšlenky?

Na osmistovku určitě ne, jsem sprinter a nemám na to ani vhodnou postavu. Když byl covid a tréninku muselo být méně, hodně jsem běhal dvoustovku. Teď je to ale pryč, Ostrava mi dala novou energii a chuť pracovat.

Tuto chuť byste mohl využít i za dva týdny po Evropě, kdy je na programu mistrovství světa. Co říkáte startu v Číně?

Rád bych absolvoval oba šampionáty. Uvidíme ale, jestli můj čas bude na mistrovství světa stačit. Je tam trochu nevýhoda v tom, že se do rankingu, podle kterého bude sestavena startovní listina, počítají i časy z venkovních závodů, připadá mi to trochu nefér. Uvidíme co mistrovství Evropy, čas jde zlepšit do 9. března. O tři dny později bude zveřejněno, kdo může v Číně startovat.